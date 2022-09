„Gute Nacht Österreich“ über den Ausgang der Tiroler Landtagswahl, den laufenden U-Ausschuss und die „Kaiser Wiesn“

Am 30. September um 23.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Peter Klien analysiert in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 30. September 2022, um 23.20 Uhr in ORF 1 wieder satirisch das aktuelle Geschehen in der Innenpolitik. Diesmal hat er Unterstützung von den Kabarettisten Gernot Kulis und Bernhard Murg. Wie geht es der ÖVP nach der Landtagswahl in Tirol? Wie läuft der aktuelle Untersuchungsausschuss? Und wer ist der neue Veranstalter der „Wiener Wiesn“?

Die ÖVP ist bei der Tiroler Landtagswahl mit einem blauen Auge davongekommen. Aber wie geht es nun weiter? Und auch der laufende Untersuchungsausschuss beschäftigt die Partei weiterhin. Peter Klien meldet sich mit einer Analyse der Geschehnisse. Und er widmet sich dem Phänomen, dass die Wiener und Wienerinnen im Herbst ihre „Neo-Rustikalität“ feiern: „Gute Nacht Österreich“ blickt hinter die Kulissen der „Kaiser Wiesn“ (vormals „Wiener Wiesn“), einer kleinen Version des Münchner Oktoberfests, und berichtet über den neuen Veranstalter, der seit heuer mitwirkt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at