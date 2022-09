AVISO: 3.10.,10 Uhr: Auftakt Demenzfreundliche Region – „Wir 5 im Wienerwald“

NÖ Gemeinden Gablitz, Mauerbach, Purkersdorf, Tullnerbach und Wolfsgraben wollen gemeinsam demenzfreundlich werden – begleitet durch Caritas und Fonds Gesundes Österreich

Gablitz (OTS) - In Niederösterreich sind etwa 22.000 Menschen von Demenz betroffen. Prognosen erwarten bis 2050 eine Verdoppelung der Anzahl an Betroffenen, was neue Herausforderungen mit sich bringt, denen sich Politik, Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen und Zivilgesellschaft stellen müssen. Das Projekt „Demenzfreundliche Region – Wir 5 im Wienerwald“ möchte die Ansätze bisheriger Modellprojekte zum ersten Mal im Osten Österreichs auf Ebene einer Region umsetzen und zwar konkret in den Gemeinden Gablitz, Mauerbach, Purkersdorf, Tullnerbach und Wolfsgraben. Neben Menschen mit Demenz und deren (pflegenden) Angehörigen werden auch lokale Einrichtungen, politische Entscheidungsträger*innen und die Zivilgesellschaft einbezogen.

Getragen wird das Projekt von der Caritas Stadtteilarbeit und der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“, der NÖ.Regional sowie engagierten Menschen und Netzwerkpartner*innen, die aktiv mitgestalten. Gefördert aus Mitteln der Agenda Gesundheitsförderung und des Fonds Gesundes Österreich.

Auftakt Demenzfreundliche Region – „Wir 5 im Wienerwald“

Zum Pressetermin anlässlich des Projektstarts sind Medienvertreter*innen sehr herzlich eingeladen.



mit



- Klaus Schwertner, Gf. Direktor Caritas der Erzdiözese Wien

- Michael W. Cech, Bürgermeister Gablitz

- Christine Schneider, Geschäftsführerin NÖ.Regional.GmbH

- Klaus Ropin, Leiter Fonds Gesundes Österreich

- Jakob Weitzer, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,

Pflege und Konsumentenschutz (angefragt)



Um Anmeldung wird gebeten.

Datum: 03.10.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Gemeindeamt Gablitz, Sitzungssaal

Linzer Straße 99, 3003 Gablitz, Österreich

