Die neue Inverter-Pool-Wärmepumpe von Aquark: Die Antwort auf die beste Poolheizungs-Erfahrung

Foshan, China (ots/PRNewswire) - Seit die erste Pool Wärmepumpe vor 50 Jahren erfunden wurde, ist sie die Geheimwaffe für eine längere Badesaison. Aber welche Pool Wärmepumpen sind 2022 für Poolbesitzer attraktiv?

Aquark, der führende Anbieter von Inverter-Wärmepumpen für Schwimmbäder, der die Erfahrung der Benutzer als besten Lehrmeister ansieht, hat festgestellt, dass die energieeffizienten, leisen, intelligenten und störungsarmen Poolheizung-Geräte zum Favoriten des Marktes geworden sind.

Energieeffizienter

Die Strom- und Gaspreise in Europa sind in diesem Jahr sprunghaft angestiegen und liegen um ein Vielfaches höher als vor einem Jahr. Die Umfrage von Sapio Research hat ergeben, dass 54 % der Unternehmen in diesem Jahr in die Verbesserung der Energieeffizienz investieren werden.

Der COP-Wert ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Energieeffizienz einer Poolheizung. Der Wirkungsgrad von On/Off-Wärmepumpen liegt nur bei COP 5.

Die Inverter-Pool-Wärmepumpe Mr. Perfect von Aquark nutzt die InverPad® Turbo-Technologie, um den TÜV-zertifizierten COP-Wert 16 zu erreichen, so dass die Nutzer das Schwimmen zu allen Jahreszeiten genießen können, ohne sich Gedanken über die Stromkosten machen zu müssen.

Leiser

Ein leiser Betrieb ist das Ziel aller Haushaltsgeräte. Von Klimaanlagen bis hin zu Staubsaugrobotern sind sie alle bestrebt, ein störungsfreies Benutzererlebnis zu schaffen.

Das Geräusch einer normalen Wärmepumpe beträgt etwa 55-70 Dezibel, was mit lauten Gesprächen vergleichbar ist. Es gibt jedoch Inverter-Wärmepumpen, die ebenso leise sind wie Kühlschränke.

Die Mr. Perfect von Aquark verwendet eine blattlose Turbofan-Struktur, wodurch das mechanische Geräusch auf 0 und das Betriebsgeräusch auf 38,4 dB(A) gesenkt wird. Die Nutzer können die Wärmepumpe einfach in der Nähe ihres Gartens aufstellen, ohne sich Gedanken über den Lärm zu machen.

Smarter

Mit der Entwicklung des Smart Home hat sich die smarte Steuerung durchgesetzt. Auch in der Poolbranche ist „smart" zu einem offensichtlichen Trend geworden, der nicht ignoriert werden kann.

Aquark bietet ein fortschrittliches Steuerungssystem, mit dem die Benutzer die Temperatur ihres Swimmingpools jederzeit und von überall aus über ihr Mobiltelefon einstellen und sofort die perfekte Wassertemperatur genießen können, wenn sie nach Hause kommen.

Die Mr. Perfect steht für die beste Benutzererfahrung. Konzepte, die die „Benutzererfahrung" zum Thema machen, werden in Unternehmen immer häufiger verwendet. Giganten wie Apple und Amazon haben schon immer Innovationen geschaffen, bei denen die Benutzerfahrung im Mittelpunkt steht.

Aquark ist davon überzeugt, dass eine gute Benutzererfahrung die Attraktivität der Produkte und die Gewinne der Unternehmen erhöht. Aquark möchte für ein neues und reichhaltigeres Benutzererlebnis sorgen, um den besten Garten mit Pool und Outdoor-Lifestyle zu ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906399/Aquark_Inverter_Pool_Heat_Pump_Mr_Perfect.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-neue-inverter-pool-warmepumpe-von-aquark--die-antwort-auf-die-beste-poolheizungs-erfahrung-301636254.html

Rückfragen & Kontakt:

Angella Lee,

marketing @ aquark.com,

+86-18028625782