AVISO: FMK-Diskussion "Digitalisierung – quo vadis? Die Welt in 50 Jahren"

Livestream am 10.Oktober ab 18:30 Uhr

Wien (OTS) - Am 10. Oktober ab 18:30 Uhr findet aus der Reihe „Wissenschaft mit Weitblick“ des Forum Mobilkommunikation die Diskussion zum Thema „Digitalisierung – quo vadis? Die Welt in 50 Jahren“ am Wiener Donauturm statt.

Es diskutieren:

Flora Schmudermayer, Bundesschulsprecherin

Jaro Krieger-Lamina, Msc, ÖAW, Institut für Technikfolgen-Abschätzung

Univ.-Prof. Peter Parycek, Donau Uni Krems, Wissenschaftliche Weiterbildung und Transformation

Diskussionsleitung: Mag.a. Maria Jelenko-Benedikt, Chefredakteurin der RegionalMedien Austria

Die Diskussion wird via Livestream übertragen: https://youtu.be/Ig0M0TKi37g

Datum: 10. Oktober 2022

Beginn: 18:30 Uhr

Eine Anmeldung zum Livestream ist selbstverständlich nicht notwendig.

Die Teilnahme vor Ort ist für MedienvertreterInnen mit Anmeldung an wagner @ fmk.at möglich - Achtung: Begrenzte Teilnehmeranzahl!

Die Anmeldebestätigung wird Ihnen zugesandt. Bitte bringen Sie diese Anmeldebestätigungbei zur Diskussionsrunde unbedingt mit, sie dient auch der kostenfreien Benützung des Aufzuges.



