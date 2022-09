Anton Cech wird mit 01.01.2023 neuer Geschäftsführer der Shopping City Seiersberg und der Shopping City Wels

Wien (OTS) - Anton Cech wird neuer Geschäftsführer der Shopping City Seiersberg sowie der Shopping City Wels und übernimmt mit 01.01.2023 die Führung des operativen Geschäftes sowie die strategische Weiterentwicklung der beiden Einkaufszentren.

Der 49-jährige zeichnet sich durch jahrelange Expertise im Immobilienbereich aus und war in leitender Position für die zwei größten heimischen Einkaufszentren verantwortlich. Dabei zählten die Modernisierung der Shopping City Süd, die Entwicklung der Multiplex-Terrassen samt Ansiedlung der City Wave sowie die Neupositionierung des Donau Zentrums zu seinen Aufgaben. Zuletzt konnte er die Errichtung Europas größter Photovoltaikanlage am Dach eines Einkaufszentrums als Erfolg für sich verbuchen.

Nach seinem Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien stieg er bei der Bank Austria als Risikomanager Immobilien ein, wechselte 2006 zu Rodamco und war maßgeblich an der Akquisition der Shopping City Süd beteiligt. Im Anschluss übernahm er die operative Leitung des Einkaufszentrums.

Shopping City Seiersberg auf Erfolgskurs - Mehr Vielfalt und internationale Top-Marken trotz Pandemie

Trotz herausfordernder Pandemiejahre für den stationären Handel konnte vor allem die Shopping City Seiersberg ihren Erfolgskurs weiter fortführen. Neben der Umsetzung von Erneuerungsmaßnahmen samt erstmaliger Eröffnung einer Mega-Terrasse, konnten zahlreiche internationale Top-Marken als neue Partner gewonnen werden. Investitionen in langfristige Partnerschaften mit über 30 beliebten Retailern und Spitzengastronomen, welche einzigartige Flagshipstores betreiben, tragen bereits erste Früchte. Die Shopping City Seiersberg verzeichnet aktuell eine Steigerung der Kundenfrequenz im Vergleich zu den Jahren vor Covid19. Besonders die Modebranche konnte dabei in den vergangenen Monaten ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen.

Die Eigentümer der Shopping City Seiersberg und Shopping City Wels, Christian Guzy und Martin Klein bekräftigen: „ Die vergangenen Monate waren für den gesamten stationären Handel eine enorme Herausforderung. Vor allem in der Shopping City Seiersberg konnten wir jedoch – entgegen österreichweiter Trends – Neueröffnungen von bei unseren Kundinnen und Kunden besonders beliebten Marken wie JD Sports, Footlocker, Only, Decathlon oder Sorelle Ramonda feiern. Durch unsere Investition in die Errichtung von Außenterrassen, konnten wir zudem international erfolgreiche Gastro-Konzepte wie Vapiano, Le Burger sowie Dean & David als Partner gewinnen. Damit garantieren wir unseren Kundinnen und Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis und die größte Vielfalt im Süden Österreichs. Wir sind zuversichtlich diesen Erfolgskurs mit Anton Cech als neuen Geschäftsführer weiterzuführen. “

„ Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, die gerade jetzt, aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sehr vielschichtig sind “, betont Anton Cech. „ Es gilt nun mehr denn je, gemeinsam mit unseren Partnern sowie den jeweiligen Center-Teams, an einem außergewöhnlichen Einkaufserlebnis zu arbeiten und sich weiterhin aktiv um unsere treuen Kundinnen und Kunden zu bemühen. Dabei stehen neben dem weiteren Ausbau der Angebotsvielfalt vor allem Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung ganz oben auf der Agenda. So garantieren wir unseren Besucherinnen und Besuchern auch in Zukunft das bestmöbestmögliche Shopping-Erlebnis. “

