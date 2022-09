Herz-Jesu Krankenhaus: Neuer Wind in der Kommunikationsabteilung

Natalie Eiffe-Kuhn ist die neue Leitung Kommunikation und Pressesprecherin des Herz-Jesu Krankenhauses Wien.

Wien (OTS) - Natalie Eiffe-Kuhn leitet seit 1. September die Kommunikationsabteilung im Herz-Jesu Krankenhaus und agiert dort als Pressesprecherin. Die studierte Betriebswirtin steuert in ihrer neuen Funktion die interne und externe Kommunikation, das Veranstaltungsmanagement sowie den Onlinebereich der orthopädischen Fachklinik im 3. Wiener Gemeindebezirk.

Die gebürtige Wienerin, die mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche mitbringt, war zuletzt als Marketing & Communications Director eines internationalen Pharmadienstleisters tätig. Davor war Eiffe-Kuhn mehrere Jahre als PR-Beraterin in renommierten Agenturen sowie im Kommunikations- und Personalbereich beim Beratungsunternehmen Deloitte tätig. Zudem war die ehemalige Journalistin (Presse, etc.) Speech Writer des ehemaligen EU-Kommissars Franz Fischler und Öffentlichkeitsreferentin der Wirtschaftskammer Wien.

Mit dem Wechsel in die Gesundheitsbranche erfüllt sich für die ehemalige Medizinstudentin ein Herzenswunsch. „Das Gesundheitswesen ist sehr komplex, gerade deshalb ist es mir wichtig, mit klarer Kommunikation gute Orientierung zu geben. Ich freue mich sehr, diese Aufgabe im Herz-Jesu Krankenhaus aktiv mitzugestalten.“

Herz-Jesu Krankenhaus

Das Herz-Jesu Krankenhaus im 3. Bezirk in Wien ist eine orthopädische Fachklinik mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation. Als eine der größten Kliniken im Bereich Gelenksendoprothetik und gelenkserhaltender Orthopädie bietet sie mit den Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie eine Rundum-Versorgung für rund 49.000 Patientinnen und Patienten (stationär und ambulant) jährlich. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.kh-herzjesu.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen zusammen kommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung.www.vinzenzgruppe.at

