TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 29. September 2022, von Peter Nindler: "Das Vor-Geplänkel rasch beenden"

Innsbruck (OTS) - Es benötigt keine politischen Inszenierungen mehr nach der Landtagswahl, sondern rasch eine neue Landesregierung. Die ÖVP muss endlich über eine Koalition verhandeln und nicht über parlamentarische Befindlichkeiten. Man kennt sich ja.









Der ehemalige Bundespräsident Thomas Klestil hat 1999 die Sondierungen erfunden: das Abtasten zwischen den Parteien, bevor nach einer geschlagenen Wahl Koalitionsverhandlungen begonnen werden. Was Klestil gut gemeint hat, ist allmählich in eine unselige politische Inszenierung abgeglitten. ÖVP-Obmann Anton Mattle kultiviert jetzt sogar die „parlamentarischen Gespräche“ – quasi eine Art Vorsondierung. Wohl nur deshalb, weil er sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, mit den Freiheitlichen überhaupt nicht geredet zu haben. Mit FP-Chef Markus Abwerzger hätte er das locker in einem Privatissimum bei einem Kaffee tun können, ohne dafür den Parlamentarismus zu bemühen.

Was noch kurioser erscheint: Die Hauptdarsteller im beginnenden Koalitionspoker kennen sich untereinander seit Jahren. Die Wahlprogramme der Parteien liegen auf dem Tisch und deshalb könnten sie sich das Vorgeplänkel wirklich sparen. Darunter „leidet“ wiederum vorwiegend der designierte Landeshauptmann Toni Mattle. Beinahe täglich wird ihm von seinen Parteigranden ausgerichtet, in welche Richtung er sich bewegen sollte. Vornehmlich in eine stabile Zweierkoalition. Und weil Mattle die FPÖ schon früh als Koalitionspartner ausgeschlossen hat, bleibt dafür eben nur die SPÖ übrig.

Dass Mattle plötzlich über eine Dreier-Regierung räsoniert, ist allerdings strategisch allzu verständlich. Schließlich möchte er nicht gleich den Sozialdemokraten und ihrem Vorsitzenden Georg Dornauer den roten Teppich ausrollen. So gesehen benötigen die ÖVP-Verhandler die theoretische, aber unwahrscheinliche Dreierkoalition als Druckmittel gegenüber Dornauer. Gleichzeitig werden die politischen Klischees in einer Informationsgesellschaft bedient, indem die Koalitionsverhandlungen künstlich in die Länge gezogen und rote Linien inszeniert werden. Und das, obwohl sich die Bevölkerung rasch eine stabile Regierung wünscht. Denn inhaltlich könnte die Regierungsbildung innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein oder vorzeitig platzen.

Knackpunkte sind letztlich immer Funktionen, Ressorts und die Einflussbereiche der künftigen Koalitionäre. Andererseits haben Pandemie, Ukraine-Krieg und Teuerung gezeigt, dass in Krisensituationen die Regierung sattelfest sein muss, um rasch auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Koalitionsprogramme in allen Ehren, wenn’s später kracht, werden sogar Punkt und Beistrich anders interpretiert. Kluge politische Köpfe, Handschlagqualität, Taten und nicht Papier machen eine gute Regierung aus. Dazu noch eine gute Kompetenzvermittlung und ein politischer Stil, der nicht die eigenen Befindlichkeiten in den Vordergrund rückt, sondern die Bürger in den Mittelpunkt stellt.



