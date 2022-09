Jubiläum: 25 Jahre Nachbarschaftszentrum 6 – Mariahilf

Wien (OTS) - Bereits seit dem Jahr 1997 ist das Nachbarschaftszentrum 6 des Wiener Hilfswerks ein wichtiger und sozialer Treffpunkt in Mariahilf und bringt die Menschen im Bezirk zusammen. Am 27.9. wurde deshalb 25 Jahre gelebte Nachbarschaft im Nachbarschaftszentrum 6 gefeiert.

Das Nachbarschaftszentrum 6 in der Bürgerspitalgasse 4–6 in Mariahilf ist seit 25 Jahren ein Ort des Austausches und lebendiger Treffpunkt in Mariahilf. Ganz unter dem Motto „Wir bringen Menschen zusammen“ gibt es hier für die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarschaft vielfältige Angebote, wie Beratungen, Veranstaltungen und Gruppen. Zentrumsleiterin Jutta Rentmeister und ihr Team gestalteten für die Festgäste der Jubiläumsfeier ein buntes Programm mit Musik von „Glasscherbenpackel“, einem Auftritt von „Heidi Heart“ und einer Ausstellung.



Unter den vielen Gästen waren auch Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks.

„Ein wichtiger Partner unserer Initiative ‚Miteinander in Mariahilf‘ ist unser Nachbarschaftszentrum des Wiener Hilfswerks. Das Team im Zentrum bietet gemeinsam mit den freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Aktivitäten sowie die Möglichkeit des Austausches an. Sie schlagen Brücken zwischen sozialen und kulturellen Unterschieden und helfen uns somit für ein friedvolles Zusammenleben in der Nachbarschaft“, beschreibt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart die Bedeutung des Nachbarschaftszentrums in Mariahilf.

„Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks sind wichtige Kommunikationsknotenpunkte und Orte der Vernetzung für Wienerinnen und Wiener. Sie bieten den Menschen in den Grätzeln viele unterschiedliche Angebote. So wird gemeinsam ein lebendiger Stadtteil gestaltet“, sagt Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks, bei der Veranstaltung.

„Das Nachbarschaftszentrum ist eine soziale Drehscheibe, wo im gemeinsamen Tun Ressourcen für alle Besuchenden erschlossen werden. Jeder Mensch hat seine Geschichte und seine persönlichen Stärken, die er hier, mit Unterstützung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, optimal einbringen kann“, erklärt Jutta Rentmeister, Leiterin des Nachbarschaftszentrum 6 – Mariahilf.

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

Bild-Download auf unserer Website Link zum Bild-Download

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Martina Stoll, MAS – Wiener Hilfswerk

T: +43 1 512 36 61-1453, M: +43 664 618 93 39

E: martina.stoll @ wiener.hilfswerk.at / www.wiener.hilfswerk.at