Mauersanierung entlang der Landesstraße L 4184

Arbeiten im Gange

St. Pölten (OTS) - Die Ufer- und Stützmauern an den Landesstraßen L 4184, L 137 und L 4185 in den Gemeindegebieten von Aspangberg-St. Peter und Aspang-Markt werden durch Sanierungsmaßnahmen wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Ufermauer an der L 4184 im Bereich der Martinsschleife entsprach wegen ihres Alters und der aufgetretenen Schäden (Abplatzungen, Unterspülungen, etc.) nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Ufermauer zu sanieren.

Die bestehende Betonschale der vorhandenen Schalsteine sowie der bestehende Randbalken wurden abgebrochen. Derzeit wird der neue Randbalken durch die Straßenmeisterei Aspang montiert, Halbfertigteile wurden im Vorfeld hergestellt, die nunmehr auf die vorhandene Ufermauer aufgesetzt werden und mit Beton auf die fertige Größe ergänzt werden. Abschließend wird die vorhandene Leitschiene erneuert.

Die Arbeiten führen die Firma Kaim aus Wien und die Straßenmeisterei Aspang durch. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen von rund 150.000 Euro werden zur Gänze vom Land getragen. Unweit dieser Maßnahme erfolgen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 260.000 Euro weitere zwei Ufermauersanierungen entlang der L 4184 sowie eine an der L 4185 und auch im Zuge der L 137 wird westlich von Aspang-Markt eine Stützmauer saniert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

