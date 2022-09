ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere über Kalkalpen, „Politik live“ zur Bundespräsidentenwahl

Außerdem: Stefanie Sargnagels „JA EH! Beisl, Bier und Bachmannpreis“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 29. September 2022, die „Land der Berge“-Neuproduktion „So klingen die Kalkalpen“. Danach begrüßt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher in „Politik live“ ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten zur Frage „Die Macht des Präsidenten – was darf die Nummer eins?“. Nach einer neuen Ausgabe „Die Tafelrunde“ beschließt „JA EH! Beisl, Bier und Bachmannpreis“ den Abend.

Im Vorabend präsentiert „Kultur Heute“ erneut eine Spezialausgabe anlässlich der „ORF-Langen Nacht der Museen“ (Samstag, 1. Oktober). Diesmal besucht Ani Gülgün-Mayr das Sigmund Freud Museum und spricht mit Direktorin Monika Pessler und der wissenschaftlichen Leiterin Daniela Finzi über die Ausstellung „Surreal! Vorstellung neuer Wirklichkeiten“. Im Wiener Möbelmuseum steht die Sonderschau „Schöner Essen. Amboss Design & Tischkultur 1950–1970“ im Mittelpunkt.

Der wilde und artenreiche Nationalpark Kalkalpen inmitten Österreichs, der heuer sein 25-jähriges Jubiläum feiert, ist nicht nur eine Augenweide – er bietet auch ungeahnte Eindrücke für unsere Ohren. Musiker und Kabarettist Christof Spörk begibt sich für die neue „Land der Berge“-Dokumentation „So klingen die Kalkalpen“ (20.15 Uhr) auf abenteuerlichen Wegen und Steigen vom Tal der „Schwarzen Grafen“ ins Sengsengebirge und weiter ins Reichraminger Hintergebirge – um hier den „Sound der Berge“ und die Schönheit des Höhenzugs zwischen dem Steyrtal und dem Ennstal zu entdecken.

In der „Politik live“-Ausgabe „Wahl22: Die Macht des Präsidenten – was darf die Nummer eins?" (21.05 Uhr) diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher mit ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten u. a. folgende Fragen: Wie wichtig ist das Amt für Österreich und was soll ein Staatsoberhaupt dürfen? Wie haben sich das Bild und die Rolle der Nummer eins im Staat im Laufe der vergangenen Jahre gewandelt und vor welchen Herausforderungen steht der Amtsinhaber in naher Zukunft? Zu Gast sind Bundespräsident a. D. Heinz Fischer, die ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten Irmgard Griss, frühere OGH-Präsidentin und ehemalige NEOS-Abgeordnete, weiters Heide Schmidt, Gründerin des Liberalen Forums, und der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol (ÖVP) sowie Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle.

In der „Donnerstag Nacht“ meldet sich „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) wieder aus dem ORF RadioKulturhaus, um die wichtigsten Themen des Landes mit viel Humor Revue passieren zu lassen. Diesmal zu Gast bei Gerald Fleischhacker: Thomas Maurer, Caroline Athanasiadis, Isabell Pannagl und Pepi Hopf.

Danach präsentiert ORF III mit „JA EH! Beisl, Bier und Bachmannpreis“ (23.00 Uhr) das Kultprogramm von Stefanie Sargnagel und Voodoo Jürgens. Eine musikalisch-freche Bühnenshow, die sich nix pfeift:

melancholisch und witzig, poetisch und direkt. Pünktlichkeit, Sport, gesunde Ernährung, Einfamilienhaus, zwei Kinder und ein Golden Retriever? Oder doch lieber durchzechte Nächte kettenrauchend im grindigen Beisl verbringen? Der Zwiespalt, den Stefanie Sargnagel in ihren Texten behandelt, steht stellvertretend für eine ganze Generation, die nicht weiß, wohin es im Leben gehen soll.

