INKLUSIONS-DEMO: "Wir werden laut, weil man unsere Menschenrechte klaut und damit unsere Zukunft verbaut!"

4.000 Menschen mit und ohne Behinderungen forderten lautstark ihre Rechte ein

Wien (OTS) - Am 28. September 2022 wurde österreichweit mit Protestkundgebungen und Mahnwachen gegen die Unterlassung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention protestiert.



Auf dem Wiener Ballhausplatz fanden sich von 11 bis 13 Uhr Menschen mit und ohne Behinderungen ein und machten ihrem Ärger über den Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022-2030 Luft. Zeitgleich fanden in Bregenz, Eisenstadt, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und St. Pölten Kundgebungen statt. Die Demonstrations-Teilnehmer*innen forderten Inklusion lautstark ein:

ein inklusives Bildungssystem

bedarfsgerechte, bundeseinheitliche Persönliche Assistenz

barrierefreie Gebäude, Kommunikation und Online-Anwendungen

existenzsichernde Arbeit

Teuerung kompensieren und Armut bekämpfen

Bei der Demonstration in Wien sprachen und performten:

Klaus Widl, Interimspräsident Österreichischer Behindertenrates, Präsident CBMF

Martin Ladstätter, Obmann BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, Präsidium Österreichischer Behindertenrat

Roswitha Schachinger, Geschäftsführende Vorständin WAG-Assistenzgenossenschaft, Vize-Präsidentin Österreichischer Behindertenrat

Iris Kopera, Forum Selbstvertretung Österreichischer Behindertenrat

Brigitte Heller, Verein Lichterkette

Erich Schmid, Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich, Präsidium Österreichischer Behindertenrat

Erwin Riess, Professor und Schriftsteller

Helene Jarmer, Präsidentin Österreichischer Gehörlosenbund

Cornelia Scheuer, Verein MAD

„Unsere Inklusions-Demo war erst der Anfang – wir werden weiter laut bleiben! Und zwar so lange, bis wir unsere Menschenrechte umgesetzt sehen“, erklärte Klaus Widl, Interimspräsident des Österreichischen Behindertenrates, in seiner Rede am Ballhausplatz.

