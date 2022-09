Buchpräsentation mit Prof. Paul Lendvai im ÖJC

Im Gespräch warnt der Grandseigneur des österreichischen Journalismus vor zu nahen Beziehungen zu autoritären Regimen.

Wien (OTS) - 27. September 2022 – „Die größte Prüfung für Österreich war – neben dem Jahr 1945 – wohl das Jahr 1956/57, als der junge Staat mit der Ungarnkrise in unmittelbarer Nachbarschaft konfrontiert war“, sagt Prof. Lendvai bei der Präsentation seines neuesten, seines insgesamt 19. Buches. Als die besten Regierungen Österreichs bezeichnete er im Interview mit dem ehemaligen Präsidenten des ÖJC, Prof. Oswald Klotz, die Regierung Kreisky. „Trotz aller Probleme, Skandale und Bestechungsaffären“, wie Lendavi ausführte. Die für ihn als Journalisten spannendste Zeit war hingegen jene der Regierung Schüssel im Jahr 2000.

Lendvai hat sich bei seinem neuesten Buch aber nicht nur auf Autobiografien, Medienberichte und Fachliteratur gestützt, sondern auch auf seine intensiven persönlichen Kontakte mit nahezu 50 früheren und aktuellen Politikerinnen und Politikern. Für Zeitgenossen stellt dieses Buch eine hochaktuelle Dokumentation der 2. Republik dar, für jüngere Menschen einen unvergleichlich kostbaren Geschichtsunterricht, stets getragen von Lendvais Bemühen, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, wie er selbst betont.

So bezeichnet Lendvai die Regierung Kurz-Strache als „die gefährlichste Periode für Österreich“. Prof. Oswald Klotz wollte dann noch wissen, was das wichtigste Kapitel in Lendvais Buch sei. „Jenes mit der Warnung vor zu nahen Beziehungen zu autoritären Regimen.“

Prof. Paul Lendvais Buch mit dem Titel „Vielgeprüftes Österreich“ erschien am 22. September 2022 im Verlag EcoWing.

