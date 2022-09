FPÖ – Ragger: „Volle Unterstützung für die Demonstrationen für Rechte von Menschen mit Behinderung!“

„Freiheitliche sind Partner für Menschen mit Behinderungen!“

Wien (OTS) - „Unsere tiefste Überzeugung ist es, dass Menschen in diesem Land an Arbeit, Bildung und Gesellschaft teilhaben müssen und dabei nicht von einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung gebremst werden. Die schwarz-grüne Regierung hat Sorge zu tragen, dass ausreichend Unterstützung diesen Menschen zugutekommt, die auf Persönliche Assistenz, Barrierefreiheit und Inklusive Bildung zu Recht Anspruch haben“, so heute der freiheitliche Behindertensprecher NAbg. Mag. Christian Ragger.

„Es ist absolut unerheblich, inwieweit der Nationale Aktionsplan umgesetzt wird – denn rauskommen wird dabei nichts, wie wir es bisher gesehen haben. Unzureichende kosmetische Eingriffe sind schlicht, gut gemeint und helfen kein bisschen. Denn dieses Gegenteil von gut erregt den Zorn der Bevölkerung, weil für viele noch immer unzulänglich ein richtiges Gehalt mit Pensionsanspruch, Assistenz in Beruf und Schule und vor allem Teilhabe und Teilnahme in einer barrierefreien gleichberechtigten Demokratie erreicht wurde“, erklärte sich Ragger solidarisch mit den Demozügen in den Landeshauptstädten.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at