Korosec ad WiGeV: Organisationsversagen muss beendet werden

Gefährdungsanzeigen häufen sich – Stadtrat Hacker muss sich der Verantwortung stellen

Wien (OTS) - „Was soll noch alles im Wiener Gesundheitsverbund passieren, bis hier endlich die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden? Gefährdungsanzeigen stehen hier stetig auf der Tagesordnung“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec in einer ersten Reaktion.



So sollen laut aktuellen Medienberichten nicht nur in der Klinik Ottakring Gefährdungsanzeigen „schubladisiert“ worden sein, sondern auch in der Klinik Floridsdorf. Der Grund für diese Gefährdungsanzeigen sei der eklatante Personalmangel im Wiener Gesundheitsverbund.



„Dieser völlig fragwürdige Umgang mit den Gefährdungsanzeigen zeichnet ein fatales Bild und steht für ein gewaltiges Management- und Organisationsversagen“, so Korosec weiter und abschließend: „Anstatt Gefährdungsanzeigen stetig zu verharmlosen - die einen Hilferuf des Personals darstellen und zwingend zu beachten sind - muss Stadtrat Hacker sich seiner politischen Verantwortung bewusst werden und hier rasch und unmittelbar handeln.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at