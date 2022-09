FPÖ – Belakowitsch: „Nichts Genaues weiß man nicht über die Interne Revision im Arbeits- und Wirtschaftsministerium“

ÖVP-Minister und Verhaltensökonom Kocher weiter auf Verschleierungskurs in Sachen Kontrolle in seinem Bundesministerium

Wien (OTS) - „Einmal mehr wurde gestern durch den zuständigen ÖVP-Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher in Sachen Interner Revision in seinem Ressort verschleiert und nach Ausreden gesucht. Tatsache ist aber, dass das Ministerium seit nunmehr knapp zweieinhalb Jahren ohne Interne Revision tätig ist. Gleichzeitig hat dieses Bundesministerium mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), der Verwaltung der gesamten Arbeitslosengelder inklusive Arbeitsmarktförderung, den Kurzarbeitshilfen, dem Insolvenzentgeltfonds und den Arbeitsinspektionen Milliardenbudgets zu verwalten. Zeitgleich kam es rund um die Causa ‚Hygiene Austria‘, mutmaßlicher Kontakte zu Wirtschaftslobbyisten, dem Transfer von vertraulichen Akten aus dem Bestand der ehemaligen Arbeits- und Familienministerin Aschbacher (Neue ÖVP) an das Staatsarchiv, vorsätzlich nicht beantworteter Anfragen der Opposition am laufenden Band, den dubiosen Vorgängen rund um den Tausch von Diensthandys im Ministerbüro und der Person von Generalsekretärin und bis vor kurzem Kabinettschefin Mag. Eva Landrichtinger zu einer Reihe von Vorgängen, die einer unabhängigen und lückenlosen Aufklärung bedürfen“, so heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch.

„Eine funktionierende und unmittelbar tätige Innenrevision, die aufklärungsbedürftige Vorgänge prüft, ist daher ein Gebot der Stunde. Dies umso mehr, damit das dubiose Amtsverständnis aus dem bisherigen Arbeitsministerium nicht auf das neue ‚Superministerium‘ für Arbeit und Wirtschaft übertragen wird. Dass Minister Kocher im Ausschuss dieses berechtigte Anliegen der Opposition einmal mehr ignorierte und stattessen zu neuen Anfragen aufforderte, um dann offensichtlich in der Beantwortung wieder zu tricksen, zu tarnen zu täuschen, zeigt einmal mehr welches Amtsverständnis Kocher als Ressortverantwortlicher hat. Offensichtlich ist er weiterhin ein treuer türkiser Sebastian Kurz Anhänger, der gemeinsam mit seiner Generalsekretärin Landrichtinger - die mit Wissen und Willen des Ministers erst kürzlich in die höchste Dienststufe befördert wurde - nur ein Ziel hat, die Kontrolle von Amtsvorgängen zu verschleiern. Wir werden aber weiter hartnäckig sein und auch auf eine umfassende Rechnungshofkontrolle drängen“, betonte Belakowitsch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at