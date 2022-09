2. Bezirk: Modellbauverein lädt zu „Schnellbahn-Nacht“

Wien (OTS) - Zugsgarnituren aller Art im Kleinformat befahren liebevoll gestaltete Strecken auf der 80 Quadratmeter großen Anlage des „Modellbauvereins Mexikoplatz“ (2., Mexikoplatz 1, Zugang: Engerthstraße 181-183). Bei der nächsten Veranstaltung steht die S-Bahn im Mittelpunkt. Am Samstag, 1. Oktober, laden die freundlichen Modellbauer*innen zu einer „Langen Nacht der Schnellbahn“ ein. Von 17.00 bis 23.00 Uhr sind verschiedenste Schnellbahnzüge auf der digitalisierten Bahnanlage unterwegs. Seit 1962 verkehrt die Schnellbahn in Wien und das „60-Jahre-Jubiläum“ ist der Grund für diese Aktion. Der Eintritt ist gratis. Mehr Infos per E-Mail: mbvmexikoplatz@gmail.com.

Die Besucher*innen haben die geltenden Corona-Bestimmungen zu beachten. Für das leibliche Wohl der Gäste wird gesorgt. Gern nehmen die Vereinsleute in der „Langen Nacht der Schnellbahn“ neue Mitglieder auf. Ein Besitz eigener Züge ist nicht nötig. Im Internet veröffentlicht die Vereinigung eine detaillierte Präsentation: www.mbv-mexikoplatz.com.

Allgemeine Informationen:

Schnellbahn (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schnellbahn

Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

