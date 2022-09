Einladung Pressekonferenz: "Sichtweisen der Österreicher:innen zum Thema Wissenschaft"

Die PRAEVENIRE Initiative "Wissenschaft für die Menschen" und die Gesellschaft der Ärzte in Wien präsentieren die Ergebnisse ihrer Specta-Studie und Ansätze zur Wissenschaftsvermittlung

Wien (OTS) - Die Pandemie hat gezeigt, welche große Rolle das Verständnis von Wissenschaft spielt, wenn es um die Gesundheit geht und wie wichtig es ist, dass relevante Botschaften die Menschen qualitätsgesichert und auf verständliche, niederschwellige Art und Weise erreichen. Genau aus diesem Grund starten der Verein PRAEVENIRE – Gesellschaft zur Optimierung der solidarischen Gesundheitsversorgung und die Gesellschaft der Ärzte in Wien die Initiative "Wissenschaft für die Menschen". Um mit den Themen punktgenau zu sein, wurde eine Marktforschung in Auftrag gegeben, welche die Sichtweisen der Österreicher:innen zum Thema Wissenschaft erhoben hat.

Die Ergebnisse werden im Rahmen der Pressekonferenz vorgestellt und geben unter anderem Aufschluss darüber, wie hoch das Vertrauen in die Wissenschaft und Forschung ist und was die derzeit relevanten Fragen aus Sicht der Österreicher:innen in diesem Zusammenhang sind. Des weiteren wird aufgezeigt, welche Themenbereiche laut Österreicher:innen jetzt angegangen werden müssen.

Basierend auf den Ergebnissen, analysiert im Anschluss eine hochkarätige Runde die Studie und präsentiert Ansätze, wie man Wissenschaft den Menschen näherbringen kann, damit relevante Informationen rund um die Gesundheit die Menschen auf verständliche, niederschwellige Art und Weise und qualitätsgesichert erreichen. Genau diesen Anspruch hat sich die Initiative zum Ziel gesetzt.



Keynote: Dr. Walter Wintersberger | Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH

Podiumsdiskutant:innen:

Dkfm. Dr. Hannes Androsch | Österreichischer Unternehmer sowie ehemaliger Politiker

| Österreichischer Unternehmer sowie ehemaliger Politiker Dr. Eva Höltl | Erste Group Bank AG, Health Center, Initiative „Österreich impft“

| Erste Group Bank AG, Health Center, Initiative „Österreich impft“ Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber | CIMT, BioNTech-Co-Founder

| CIMT, BioNTech-Co-Founder Univ.-Prof. Dr. Hannes Stockinger | Präsident Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs



| Präsident Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs Dr. Beatrix Volc-Platzer | Präsidentin der Gesellschaft der Ärzte in Wien

Wir freuen uns, Sie bei diesem Termin begrüßen zu dürfen und bitten jedenfalls um Anmeldung unter pr @ welldone.at



PRAEVENIRE Pressekonferenz

"Sichtweisen der Österreicher:innen zum Thema Wissenschaft"

Datum: 11.10.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Billrothhaus

Frankgasse 8, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Rainald Edel, MBA

PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4

1090 Wien

(T) 01/402 13 41-40

r.edel @ welldone.at