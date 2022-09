Refurbed ist „LinkedIn Top Startup 2022“

Gefragteste Arbeitgeber in Österreich wurden gekürt

Wien (OTS) - Die bekannte Business-Plattform LinkedIn hat refurbed zum „Top Startup 2022“ gekürt. Das Ranking, das am Mittwoch, 28. September 2022 veröffentlicht wurde, basiert auf einer internen Datenanalyse aus vier verschiedenen Kategorien und zeigt objektiv, welche innovativen Jungunternehmen die gefragtesten Arbeitgeber Österreichs sind.

Analysiert wurden für die Erstellung des Rankings von LinkedIn folgende Kategorien im Zeitraum zwischen 1. Juli 2021 und 30. Juni 2022: Das Beschäftigungswachstum, das Interesse an Jobangeboten, das Engagement der Mitglieder mit dem Unternehmen und seinen Beschäftigten, sowie die Gewinnung von Top-Talenten, also die Akquise von MitarbeiterInnen, die von einem der LinkedIn Top Companies zu dem jeweiligen Start-up gewechselt sind. Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Unternehmen, die maximal sieben Jahre bestehen, mindestens 30 Beschäftigte haben, in privater Hand sind und ihren Hauptsitz in Österreich haben.

Remote first überzeugt mittlerweile 278 refurbed-MitarbeiterInnen

Während refurbed im Vorjahr mit dem 4. Platz noch knapp den Sprung aufs Siegerpodest verpasst hat, konnte sich der Online-Marktplatz für nachhaltigen Konsum in diesem Jahr Platz 1 sichern: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, da sie unsere Haltung bestätigt, nach der nachhaltiges Wirtschaften und eine sinnhafte Aufgabe ein zentrales Angebot von Unternehmen sein müssen. Und es bestätigt auch, dass diese Werte bei Teammitgliedern und solchen, die es noch werden wollen, gefragt sind“, so Co-Founder Peter Windischhofer. „Gerade eine Vision wie die unsere – die Kreislaufwirtschaft und das Refurbishment als eigene Konsumkategorie zu etablieren – kann nur mit einem engagierten internationalen Team gelingen“, so der Gründer. Und er ist sich sicher, dass die gelebte Unternehmenskultur „remote-first“ zu diesem Erfolg maßgeblich beigetragen hat. „Wir gehören zu einer Generation, die nicht mehr für „9-to-open-end@office“ zu haben ist, sondern die flexibel und von dort aus arbeiten möchte, wo es am effizientesten ist und zur eigenen Lebenswelt passt“, ist Windischhofer überzeugt.

Foto, Abdruck honorarfrei © refurbed: Das refurbed-Gründertrio (v.l.): Kilian Kaminski, Jürgen Riedl, Peter Windischhofer

Über refurbed:

Refurbed ist der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für refurbished Produkte in der gesamten DACH-Region. 2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl in Wien gegründet, beschäftigt refurbed mittlerweile mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Plattform bietet vollständig erneuerte elektronische Geräte bis zu 40% günstiger und mit mindestens zwölf Monaten Garantie an. Durch das Refurbishment wird 70% weniger CO2 als bei der Herstellung eines Neugeräts ausgestoßen. Für jedes verkaufte Produkt wird zudem ein Baum gepflanzt. Refurbed ist damit CO2-negativ, weil das Green-Tech-Start-up mehr CO2 kompensiert als durch das Refurbishment verursacht wird. Alle refurbed Produkte sind somit 100% nachhaltiger als Neugeräte. Mittlerweile umfasst das Sortiment auf dem Marktplatz mehr als 18.000 Produkte – von Smartphones, Laptops und Tablets bis zu Haushaltsgeräten oder E-Bikes. Seit Mai 2022 bietet refurbed in seiner Kategorie Fashion auch neue Mode aus recycelten Materialien an. Aktuell ist refurbed in 9 Ländern aktiv, darunter Österreich, Deutschland, Schweden, Italien, Irland und Dänemark und in vier weiteren präsent. Weitere Informationen: www.refurbed.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Claudia Resch

Himmelhoch PR

+43 676 775 18 44

claudia.resch @ himmelhoch.at

www.himmelhoch.at



Sarah Weyers

PR & Marketing Management

+34 348 755 9437

sarah.weyers @ refurbed.com

www.refurbed.at