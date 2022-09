WKÖ: Österreich braucht einen Energie-Masterplan

Siegfried Nagl wird Energie-Sonderbeauftragter des WKÖ-Präsidiums

Wien (OTS) - Das Präsidium der Wirtschaftskammer Österreich hat heute den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Graz, sowie ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Grazer Stadtwerke AG und aktuellen Präsidenten des Ökosozialen Forums Steiermark, Mag. Siegfried Nagl, mit Wirkung per 1. Oktober mit der Koordinierung eines umfassenden Energiemasterplans für Österreichs Wirtschaft beauftragt.



Die aktuell katastrophale Preisentwicklung auf den Energiemärkten stellt eine enorme Bedrohung für das Wirtschaftswachstum, die Wohlstandsentwicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar und bedeutet für Unternehmen wie Haushalte teils existenzielle Herausforderungen.



Angesichts dieser Situation und der damit verbundenen klimapolitischen Notwendigkeiten braucht es eine grundlegende Transformation des Energiesystems. Dafür gibt es sowohl auf europäischer Ebene wie auch in Österreich eine Reihe von sektoralen Teilkonzepten und gesetzlichen Regelungen, aber bis dato keinen umfassenden Plan zur Sicherstellung der Versorgung mit leistbarer grüner Energie.



Die Wirtschaftskammer Österreich erachtet es daher im Interesse ihrer Mitgliedsbetriebe als vorrangige Aufgabe die Erstellung eines Masterplanes zu koordinieren, in welchem der aktuelle und künftige Energiebedarf, die Einsparungs- und Effizienzpotenziale, die nationalen Aufbringungspotenziale bzw. -alternativen, die internationalen Beschaffungsmöglichkeiten und der erforderliche Infrastrukturausbau hinsichtlich technischer, wirtschaftlicher und regulatorischer Hinsicht aufbereitet wird. Dies soll unter Einbindung aller relevanten Stakeholder und unter Berücksichtigung der vorhandenen (Teil)Konzepte sowie aller verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse erfolgen.



Nagl wird in einem strukturierten Austausch mit Stakeholdern im In- und Ausland (Unternehmen, Wissenschaft, Interessensverbände) und unter Einbindung der hausinternen ExpertInnen, realistische Szenarien in Bezug auf die Bedarfsentwicklung, auf die technische Eignung, die Verfügbarkeit, die Kosten- und Preisentwicklung erarbeiten. Ziel ist die Entwicklung eines konkreten Umsetzungsplans, der die erforderliche Technologieoffenheit ebenso berücksichtigt, wie die infrastrukturellen Notwendigkeiten und die Möglichkeiten internationaler Energiepartnerschaften. Über die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer wie auch internationale Partnerorganisationen können hierfür wertvolle Kooperations- und Informationsstrukturen aufgebaut werden. Diese sollen in weiterer Folge Politik und Öffentlichkeit als Basis für evidenz- und erfahrungsbasierte Informationen – gerade im Hinblick auf die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen – dienen.

Rückfragen & Kontakt:

DMC - Data & Media Center

Pressestelle Wirtschaftskammer Österreich

T: 0590 900 - 4462

E: dmc_pr @ wko.at