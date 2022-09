„Die Rosenheim-Cops in echt“: „Am Schauplatz“-Reportage über die erfolgreichen Fernsehpolizisten und ihre Fans

Zum Start neuer „Rosenheim-Cops“-Folgen am 29. September um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit 20 Jahren ermitteln die „Rosenheim-Cops“ und sind Woche für Woche ein Publikumshit. Rund die Hälfte dieser Ära sind „Am Schauplatz“ und die bayrischen Polizisten Sendeplatznachbarn. Es wird also Zeit, ihnen einen Besuch abzustatten, hat sich „Am Schauplatz“-Reporter Alfred Schwarzenberger gedacht. ORF 2 zeigt seine Reportage „Die Rosenheim-Cops in echt“ zum Start der neuen Folgen (um 20.15 Uhr) am Donnerstag, dem 29. September 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2.

Wenn in Rosenheim für die Erfolgsproduktion gedreht wird, ist das für die Bürger/innen der Stadt längst nichts Besonderes mehr. Dafür drängen sich schaulustige Touristinnen und Touristen beim Rathaus, um der Film-Crew beim Arbeiten zuzusehen. Etwa 20 Minuten dauert es, bis aus dem Sitz des Oberbürgermeisters das Fernsehkommissariat wird. „Es sind die Figuren und ihre Beziehungen zueinander, die unter anderem den Erfolg der Serie ausmachen“, sagt „Rosenheim-Cops“-Regisseur Werner Siebert. Eine dieser Ikonen ist Michi Mohr, dargestellt vom Kärntner Max Müller. Er ist einer der wenigen im Ensemble, die von Tag eins an mit dabei sind. „Zuahuachn und nochmochn“ antwortet Müller verschmitzt auf die Frage, wie er es denn schaffe, als Kärntner einen Bayern darzustellen. Die Rolle des sympathischen Wasserträgers der Kommissare hat ihm immense Popularität verschafft.

Die Arbeit der echten Rosenheimer Polizisten findet eher abseits der Öffentlichkeit statt. „In Rosenheim passiert weder mehr noch weniger als in Städten vergleichbarer Größe in Deutschland“, sagt Polizei-Hauptkommissar Robert Maurer, den „Am Schauplatz“ auf Streife begleitet. Die Beschaulichkeit schlägt aber nach einem Funkspruch schnell um. Im Nachbarort von Rosenheim ist ein Flugzeug mit zwei Insassen abgestürzt. „Es ist auch unsere Aufgabe, Leben zu retten“, sagt der echte Rosenheimer Polizist. Mit Blaulicht und Sirenen geht es zum Unfallort.

