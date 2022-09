Barbara Stöckl im Gespräch mit Otto Schenk und Heinz Marecek

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 29. September um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Für die „Stöckl“-Ausgabe am Donnerstag, dem 29. September 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 lud Otto Schenk in seine Wiener Wohnung: Der 92-jährige Publikumsliebling und sein langjähriger Freund und Schauspielkollege Heinz Marecek erinnern sich im Gespräch mit Moderatorin Barbara Stöckl an gemeinsame Blödeleien und Lausbubenstreiche, sprechen aber auch über die weniger schönen Seiten des Lebens. Im April verstarb Otto Schenks Ehefrau Renée. „Die Freude ist aus dem Leben geradezu weg“, sagt der Schauspieler und erzählt, worin er Trost findet.

Heinz Marecek war am Reinhardt-Seminar einst Schüler von Otto Schenk und wurde von diesem einmal sogar vor dem Hinauswurf bewahrt. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich der 77-jährige Marecek, der von Schenk oft immer noch „Burli“ genannt wird. Dass Schenk wiederum seinen eigenen Spitznamen „Otti“ eigentlich gar nicht mag, verrät er ebenfalls im ORF-Nighttalk. Am Ende der Sendung gibt der große Unterhaltungskünstler sogar seine legendäre Zugabe, das Gedicht „Bumerang“, zum Besten.

