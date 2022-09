Bezirksmuseum 8: Weibliche Lyrik durch die Jahrhunderte

„Frauenworte“ am 30.9., Eintritt frei, Anmeldung: 0676/500 89 38

Wien (OTS) - Eine Produktion der Theater-Gruppe „Mimosen“ mit dem Titel „Frauenworte (Weibliche Lyrik durch die Jahrhunderte und Kulturen)“ gelangt am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr, im Festsaal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18) zur Aufführung. Das Publikum hört an dem Abend bewegende Texte von Elfriede Gerstl, Ilse Aichinger, Rose Ausländer, Silvia Plath, Melanie Safka und sonstigen Autorinnen. Günther Viktor Wlach ist für Dramaturgie und Regie zuständig. Gesa Gross und Helga Leitner (Vortrag, Gitarre, „Autoharp“) tragen die eindrucksvollen „Frauenworte“ vor. Der Eintritt ist frei. Spenden sind dennoch willkommen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Telefon 0676/500 89 38. Reservierung per E-Mail: mimosen@a1.net.

Vom Publikum wird die Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen erwartet. Verantwortlich für dieses Projekt ist der „Verein für kommunikative Kunstausübung“. Die Realisierung wird seitens des Bezirkes, durch „Stadt Wien Kultur“ sowie von weiteren Partnern gefördert. Laufend ist der Saal im Bezirksmuseum Josefstadt der Schauplatz künstlerischer Aktivitäten. Die ehrenamtlich tätige Museumsleiterin, Maria Ettl, gibt Auskunft über die nächsten Kultur-Termine: Telefon 403 64 15. Kontakt via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Mimosen (Leitner/Wlach):

www.theatergruppe-mimosen.info

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse