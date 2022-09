Bewegung kann Herzinsuffizienz vorbeugen – Boehringer Ingelheim unterstützt „World Heart Day“ am 29. September 2022

Wien (OTS) -

60 Millionen Menschen weltweit leben mit Herzinsuffizienz

Veränderte Lebensgewohnheiten wie mehr Bewegung tragen maßgeblich zur Herzgesundheit bei – darum muss Prävention gestärkt werden

Boehringer Ingelheim unterstützt Challenge der World Heart Federation für mehr Bewegung im Alltag

Sich für die eigene Gesundheit zu engagieren ist immer der bessere Weg als Krankheiten zu heilen – erst recht, wenn es für eine Krankheit keine oder noch keine Heilung gibt. Eine dieser Krankheiten ist Herzinsuffizienz. Vorbeugen für die Herzgesundheit ist allerdings besonders einfach, da schon ein ausreichendes Maß an Bewegung im Alltag das Risiko minimieren kann. Genau dieser Präventionsgedanke bewegt auch Boehringer Ingelheim: Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu unterstützen, einen gesunden Lebensstil zu leben und damit viele gesundheitliche Probleme von vornherein zu vermeiden. Sein Engagement für einen aktiven Lebensstil unterstreicht das biopharmazeutische Unternehmen, indem es eine Initiative der World Heart Federation zum „World Heart Day“ am 29. September 2022 für mehr Bewegung unterstützt.

Herzinsuffizienz ist eine fortschreitende, schwächende und potenziell tödliche Erkrankung. Sie tritt auf, wenn das Herz nicht in der Lage ist, den Körper ausreichend zu durchbluten. Die Krankheit betrifft mehr als 60 Millionen Menschen weltweit und verursacht alleine in Europa jährlich fast zwei Millionen Krankenhauseinweisungen (1). Die Folge sind für die Betroffenen ebenso herausfordernd wie für die Gesundheitssysteme (z. B. Kosten durch Spitalsaufenthalte) und die Volkswirtschaften (z. B. Folgekosten durch Arbeitsausfall). Während es keine Therapie oder medikamentöse Heilung dafür gibt, kann einer der neben Diabetes und Stress wichtigsten Risikofaktoren leicht ausgeglichen werden: Nämlich Bewegungsmangel. Ausreichende Bewegung als fixer Bestandteil des Alltags kann das Risiko, an Herzinsuffizienz und vielen weiteren Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, wesentlich reduzieren.

Die World Heart Federation hat zum „World Heart Day” am 29. September 2022 eine Initiative für mehr Bewegung gestartet, und Boehringer Ingelheim unterstützt den guten Gedanken: Möglichst viele Menschen sollen eine eigene (zumindest annähernd) herzförmige Strecke in ihrer jeweiligen Heimatstadt zusammenstellen, diese abgehen, laufen oder mit dem Fahrrad fahren und dabei mit einer Tracking-App (z. B. Strava) aufzeichnen. Das Ergebnis als Screenshot der Strecke kann dann zusammen mit Fotos und Selfies, etwa vor Wahrzeichen und markanten Plätzen entlang Strecke, auf der Website der Initiative hochgeladen werden. Zusammen machen die Teilnehmer:innen so weltweit die Bedeutung und den positiven Effekt von Bewegung im Alltag deutlich.

Die Einladung, sich daran zu beteiligen, gilt für alle Menschen, die ein persönliches Zeichen für Herz-Gesundheit setzen wollen – und die bei der gesunden Bewegung ihre Stadt einmal aus einer neuen Perspektive erleben wollen und diese Wege mittracken. Die daraus entstehenden Aufnahmen der Wegstrecken machen das Anliegen Herzgesundheit sichtbar. Zugleich wird damit unterstrichen, wie wichtig für uns alle die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Apparates ist, egal wo wir leben.

Boehringer Ingelheim liegt alles, was Gesundheit fördert, buchstäblich am Herzen. So wie die Initiative „Making More Health“ für mehr Gesundheit weltweit ist auch das Projekt zum World Heart Day ein ganz konkretes Ergebnis dieser Haltung. Damit zeigt Boehringer Ingelheim Wege zu gesundem Lebensstil auf und unterstützt Mittel und Instrumente, mit welchen jede und jeder Einzelne einfach und zugleich zielorientiert die Gesundheit im Alltag stärken kann.

Erfahren Sie mehr unter https://diabetesherz.at/weltherztag sowie www.boehringer-ingelheim.at.

Quellen:

(1) Health Policy Partnership. Heart failure policy and practice in Europe. Abrufbar unter: https://www.healthpolicypartnership.com/app/uploads/Heart-failure-policy-and-practice-in-Europe.pdf. Letzter Aufruf: September 2022.

Rückfragen & Kontakt:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Unternehmenskommunikation

Matthias Sturm

Dr. Boehringer-Gasse 5 – 11

A-1121 Wien

Tel.: +43-1-80105-2742

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit @ boehringer-ingelheim.at