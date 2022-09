AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Angelobung in St. Pölten

Wien (OTS) - Am Freitag, den 30. September 2022, findet im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Angelobung von 90 Kaderanwärtern und Rekruten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule am Landhausplatz in St. Pölten statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 29. September 2022, 14:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-2625 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at, verpflichtend.

Ablauf:

14:00 bis 17:00 Uhr: Informationsschau mit Gerät Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule, ASBÖ, NÖZSV und Polizei

16:45 bis 17:15 Uhr: Platzkonzert der Militärmusik NÖ

17:30 Uhr: Beginn Aufstellung zum Festakt mit Fotomöglichkeit für die Angehörigen der Anzugelobenden

18:00 Uhr: Beginn Festakt, im Anschluss „Großer Österreichischer Zapfenstreich“

Ca. 19:30 Uhr: Ende der Veranstaltung, Empfang



Zeit & Ort

30. September 2022, ab 17:30 Uhr, Treffpunkt für Medienvertreter beim Klangturm, Kulturbezirk 2, 3100 St. Pölten

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Militärkommando NÖ/Presse

+43 664-622-2625

presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at