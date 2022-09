AVISO Einladung zur Pressekonferenz: Sprachförderung durch Musik – „Bakabu“ in ORF 1

Bildungsminister Martin Polaschek präsentiert zusammen mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann das neue Animationsformat zur sprachlichen Frühförderung

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 04. Oktober 2022, sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Pressekonferenz mit Bildungsminister Martin Polaschek und ORF Generaldirektor Roland Weißmann eingeladen. Gemeinsam stellen sie das neue Animationsformat zur Sprachförderung „Bakabu“ vor, das im „OKIDOKI“-Kinderprogramm in ORF 1 zu sehen ist. Hinter den Liedern von „Bakabu“, dem musikalischen Ohrwurm, steht eine neue Methode der sprachlichen Frühförderung in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus Sprachwissenschaft und Pädagogik. Kinder erlernen dadurch spielerisch die deutsche Sprache. Zielgruppe sind alle Kinder von zwei bis zehn Jahren.

Vor Ort wird es Statements von Bundesminister Polaschek und ORF-Generaldirektor Weißmann geben. Danach werden der Autor Ferdinand Auhser, die Sprachwissenschaftlerin Annemarie Seither-Preisler sowie der Sprecher Christian Tramitz von ORF-1-Moderatorin Fanny Stapf zum Animationsformat „Bakabu“ interviewt.

Termin für Medien:

Wann: Dienstag, 04. Oktober 2022, 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr) Ort: Atrium, ORF-Zentrum, Küniglberg, 1130 Wien

