Jackson Wild Summit: ORF und ORF-Enterprise feierten 35 Jahre „Universum“ und präsentierten die Highlights 2022/23

Wien (OTS) - Vom 26. bis 30. September 2022 findet – erstmals in Europa – im Nationalpark Seewinkel im Burgenland der Jackson Wild Summit statt, bei dem u. a. die besten Naturdokus des Jahres prämiert werden. An dem weltweit renommierten Branchentreffen für Filmemacher/innen aus den Bereichen Natur, Wissenschaft und Klima nehmen Naturfilm-Expertinnen und -Experten aus aller Welt teil. Im Rahmen des internationalen Events luden ORF und ORF-Enterprise gestern, am 27. September, zur „Universum“-Night, bei der u. a. der 35. Geburtstag der erfolgreichen ORF-Naturfilmmarke „Universum“ gefeiert wurde – am 29. September 1987 war mit David Attenboroughs „Das erste Paradies“ die erste „Universum“-Dokumentation im ORF zu sehen – und die kommenden TV-Highlights präsentiert wurden.

Im Gespräch mit FM4-Moderator Stuart Freeman gab ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz einen Überblick über die vergangenen dreieinhalb Jahrzehnte „Universum“ und einen Ausblick auf weitere Hochglanzdokumentationen, die in Zusammenarbeit mit der heimischen Filmwirtschaft und internationalen Koproduktionspartnerinnen und -partnern entstehen.

Ebenfalls unter den zahlreich erschienenen Gästen des gestrigen Abends: LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, ORF-Landesdirektor Werner Herics, Armin Luttenberger, Leiter von Content Sales International bei der ORF-Enterprise, St.-Martins-Therme-Geschäftsführer Klaus Hofmann, die „Universum“-Produzenten und -Filmer/innen Nikolaus Klingohr (Interspot Film), Heinrich Mayer-Moroni (epo-film), Leander Khil und Mario Kreuzer (PKM Film), Lukas Kogler (dreiD.at) mit Marc Graf und Christine Sonvilla, Heinz Leger (Film 11), Christian Bachmann (Wega-Film), Nikolaus Wisiak (pre-tv), Tom Matzek, ORF-TV-Hauptabteilungsleiter Bildung und Zeitgeschehen, „Universum“-Chef Gernot Lercher und der frühere „Universum“-Sendungschef und CEO von Terra Mater Factual Studios, Walter Köhler.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „‚Universum‘ ist nicht nur eine der beliebtesten ORF-Marken, sondern auch eine Weltmarke mit höchster Reputation“

„‚Universum‘ zeigt mit unbestrittener Glaubwürdigkeit wie nahe die Schönheit und die Verletzlichkeit unseres Planeten beisammen liegen. Es ist nicht nur eine der beliebtesten ORF-Marken, sondern auch eine Weltmarke mit höchster Reputation. Mein Dank gilt dem ORF-Team und der österreichischen Filmwirtschaft, die unserem Publikum seit 35 Jahren – mitunter auch in schwierigen Zeiten – jede Woche die große weite Welt ebenso wie den heimischen Mikrokosmos in die Wohnzimmer liefern.“

Tom Matzek, ORF-TV-Hauptabteilungsleiter Bildung und Zeitgeschehen:

„‚Universum‘ ist ein Gütesiegel in der internationalen Nature-Wildlife-Community“

„Dass die höchsten Auszeichnungen im Naturfilm heuer in Österreich im Rahmen des Jackson Wild Summits vergeben werden, ist ein eindrückliches Zeichen, welchen Stellenwert das heimische Filmschaffen in der Welt hat. Die ORF-Leiste ‚Universum Nature‘ hat durch die Beständigkeit von 35 Jahren ihren Beitrag dazu von Beginn an geleistet. Made by ‚Universum‘ ist längst eine vielfach ausgezeichnete und anerkannte Trademark, ein Gütesiegel in der internationalen Nature-Wildlife-Community. Das ist der Erfolg von Filmemacherinnen und Filmemachern, die gemeinsam mit dem ORF-Team an der ständigen Entwicklung dieses Formats arbeiten. Darauf können wir nicht nur im ORF, sondern auch in Österreich zu Recht stolz sein. Natur, Umwelt und Klima sind Themen, die der ORF als Rundfunk der Gesellschaft seit Jahren in all seinen Medien behandelt. ‚Universum‘ wird das auch in Zukunft tun, mit bildgewaltigen Filmen und Beiträgen und einer soliden journalistischen und wissenschaftlichen Grundlage.“

„Universum“-Chef Gernot Lercher: „Nie zuvor standen Natur- und Umweltthemen derart im Fokus“

„Nie zuvor standen Natur- und Umweltthemen derart im Fokus. Und zwar weltweit, über alle Generationen hinweg. Der Klimawandel hat eingesetzt und schlägt bereits tiefe Wunden in unseren Planeten. Dem Naturfilm, und damit ganz besonders ‚Universum‘, kommt damit natürlich eine ganz besondere Verantwortung zu. Wir wollen unserem Publikum die verletzliche Schönheit unserer Erde zeigen und es damit noch stärker für den Schutz von Naturräumen sensibilisieren. Paradiesische Idylle und exotische Wildnis wird und muss es weiterhin in ‚Universum‘ geben, zugleich müssen Filme aber auch zunehmend in das Spannungsfeld von Zivilisation und Wildnis eintreten und Vorschläge machen, wie ein respektvolleres Miteinander dieser beiden Welten aussehen kann. Für Spannung in ‚Universum‘ ist also mehr denn je gesorgt.“

„Universum“-Highlights 2022/23 im Überblick

Die ORF-Naturfilmmarke „Universum" wartet in den nächsten Wochen mit einer Reihe eindrucksvoller Dokus made in Austria auf: „Wildes Slowenien – Am Puls der Wildnis“ (4. Oktober) von Christine Sonvilla, Marc Graf und Klaus Feichtenberger führt in ein Nachbarland Österreichs, das auf kleinstem Raum nahezu alle Klimazonen und Lebensräume Europas bietet. 2022 feiert die UNESCO-Welterbekonvention ihr 50-jähriges Bestehen, die Unterzeichnung durch die Republik Österreich jährt sich zum 30. Mal. Zum Doppeljubiläum stellt Georg Rihas Zweiteiler „Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“ Österreichs Erbe für die Welt am 18. und 25. Oktober in seiner Einzigartigkeit filmisch dar. Leander Khil und Mario Kreuzer dokumentieren in „Zugvögel – Ein Jahr vergeht im Flug“ (8. November) das Wunder des Vogelzugs. Doris Hochmayrs Dokumentation „Katar – Perlen im Sand“ (15. November) gibt Einblick in die Welt tierischer Spezialisten, für die die karge Steinebene paradiesische Lebensräume bietet, und thematisiert den Kampf der kleinen Halbinsel am Arabischen Golf gegen die Klimaerwärmung. Franz Hafner porträtiert am 22. November das „wilde Leben im Toten Gebirge“, Rita und Michael Schlamberger dokumentieren die Vielfalt, die die Natur Tschechiens zu etwas so Besonderem macht – in „Wildes Tschechien – Ein Land wie im Märchen“. Auf dem Programm stehen weiters die Produktionen „Geheimes Indien – Das echte Dschungelbuch“ und „Vietnam – Ungezähmte Wildnis“.

Nähere Informationen zu „35 Jahre ‚Universum‘“ und den „Universum“-Highlights 2022/23 sind unter presse.ORF.at abrufbar.

