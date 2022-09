VOR zur ÖBB Baustelle Gramatneusiedl: Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr an der Ostbahn

Während der Baustellenphase zwischen 1. Oktober und 27. November setzt der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Anpassungen des Regionalbusfahrplans um

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Die Ostbahn (Wien ⬌ Hegyeshalom) ist eine zentrale Verkehrsader in der Ost-Region. Aktuelle Bauarbeiten am Bahnhof Gramatneusiedl ermöglichen künftige Angebotsverbesserungen, bringen jedoch zwischen 1. Oktober und 27. November Mobilitätseinschränkungen für Fahrgäste mit sich. Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) setzt Fahrplananpassungen im Regionalbusbereich um und hält somit Einschränkungen so gering wie möglich. Sämtliche Verbindungen sind unter AnachB.vor.at bzw. der VOR AnachB App ersichtlich.

Fahrplantabellen für die Baustellenphase sowie weiterführende Informationen stehen unter www.vor.at/aktuelles/news/baustelle-ostbahn zum Download bereit.

