19.000. „Natur im Garten“ Plakette in NÖ überreicht

LR Eichtinger: „Die ‚Natur im Garten‘ Familie wächst konsequent weiter. Gratulation an Margret und Michael Heissenberger aus Aspang-Markt zur 19.000. Plakette“

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit dem Jahr 1999 werden die „Natur im Garten“ Plaketten in ganz Niederösterreich verliehen. Die „Natur im Garten“ Plakette ist eine Auszeichnung für naturnah gestaltete und gepflegte Gärten. Landesrat Martin Eichtinger überreichte Margret und Michael Heissenberger aus Aspang-Markt (Bezirk Wiener Neustadt Land) die 19.000. „Natur im Garten“ Plakette in Niederösterreich.

„19.000 bestätigte Naturgärten sind ein wahrer Meilenstein für unser Bundesland Niederösterreich. Damit zeigen wir einmal mehr, dass wir das Gartenland Nummer 1 in Europa sind“, hebt Landesrat Martin Eichtinger die überregionale Bedeutung der „Natur im Garten“ Plaketten an den heimischen Gartenzäunen hervor. „Mein Glückwunsch an Margret und Michael Heissenberger zu dieser besonderen Auszeichnung. Verstehen wir dieses Bekenntnis als Auftrag, Niederösterreichs Gärten und Grünanlagen weiterhin so konsequent nach den Kernkriterien von ‚Natur im Garten‘ zu pflegen und zu gestalten“.

Plakettenbesitzerinnen und -besitzer in Niederösterreich schaffen sich mit dieser Auszeichnung eine natürliche Wohlfühloase im eigenen Zuhause und leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Klima-, Umwelt- und Artenschutz. Einer repräsentativen Umfrage von Prof. Peter Filzmaier zur Folge verbinden rund 80 Prozent der Befragten den privaten Grünraum mit Erholung, Entspannung und Ruhe und sehen darin ihren natürlichen Ausgleich. „Ich lade daher alle Naturgartenfans in Niederösterreich ein, sich bei ,Natur im Garten‘ für die unverkennbare Plakette mit dem Igel zu bewerben,“ ruft Eichtinger zum ökologischen Garteln im eigenen grünen Bereich, wie in Gärten, auf Terrassen oder Balkonen, auf.

Wer zusätzlich zu den drei Kernkriterien – Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel sowie auf Torf – eine Mindestanzahl der weiteren Naturgartenkriterien wie Blumenwiese, Obstgarten, Mulchen, Regenwassernutzung oder Wildstrauchhecke erfüllt, erhält die „Natur im Garten“ Plakette sowie eine Urkunde im Rahmen einer Gartenbesichtigung (Unkostenbeitrag € 25,-). In einem ökologisch gepflegten Garten haben durch die Vielfalt der Elemente auch jene Tiere ein Zuhause, die spezielle Nahrungspflanzen oder Strukturen wie Totholz, Wildwuchs, Mischhecken oder Laubhaufen benötigen, wie diverse Schmetterlinge, Vögel und Igel. Je vielfältiger der Garten, umso leichter stellt sich ein natürliches Gleichgewicht der Arten ein und die Nützlinge unter ihnen helfen uns beim biologischen Pflanzenschutz.

Auf www.naturimgarten.at, beim „Natur im Garten“ Telefon unter 02742/74333 oder per Mail an gartentelefon @ naturimgarten.at können sich alle Garteninteressierten für eine Plakette bewerben. Nach der Terminvereinbarung besucht eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter von „Natur im Garten“ den Garten und verleiht, nach einer Überprüfung des Gartens, die Gartenplakette.

