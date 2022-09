Herbstzeit ist Lehrlingszeit

Thema "Lehre" bei den RegionalMedien Austria diese Woche im Fokus

Wien (OTS) - Pünktlich zum Herbstbeginn widmen sich die RegionalMedien Austria als starkes Partner-Medium sowohl für alle LeserInnen als auch für die Wirtschaft in den Regionen dem Thema "Lehre".

Der Fachkräftemangel hat in vielen Branchen durch die Corona-Pandemie einen zusätzlichen Schub bekommen, die "Generation Z" sieht sich teils mit überholten Arbeitsmodellen konfrontiert, und umgekehrt können viele ArbeitgeberInnen die Bedürfnisse der jungen Arbeitskräfte nicht nachvollziehen. Dazu fügt sich das Phänomen, dass die "Babyboomer-Generation" in die Pensionsjahre kommt. Somit ist der Arbeitsmarkt kräftig im Wanken.

In allen Bezirksausgaben der RegionalMedien Austria – vom Neusiedlersee bis zum Bodensee – steht das Thema Lehre diese Woche im Zentrum der Berichterstattung. Dabei geht es sowohl um offene Stellen, als auch um Ausbildungswege und Chancen. "Als verlässlicher Partner in den Regionen ist es uns wichtig, die jungen Arbeitskräfte in den Mittelpunkt zu stellen, und zwischen Arbeitssuchenden und ArbeitgeberInnen zu vermitteln", so Chefredakteurin Maria Jelenko-Benedikt.



Für Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria, ist das Thema Lehre auch deswegen ein Anliegen, weil sich das Unternehmen nicht nur als Medium, sondern auch als "wichtiger Gestalter und Partner in den Regionen" versteht.

In einem Sonderthemen-Channel auf www.meinbezirk.at/lehre finden sich alle Beiträge gesammelt und nach Bundesländern geordnet. Die Print-Ausgaben finden sich übrigens auch als ePaper unter www.meinbezirk.at/epaper

Lehrlingsausgabe meinbezirk.at Alle Beiträge zum Thema Lehre Hier geht es zum Themen-Channel Lehre

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Jelenko-Benedikt

Chefredaktion

RegionalMedien Austria AG

Am Belvedere 10/Top 5,1100 Wien

M +43/664/80 666 8600

maria.jelenko @ regionalmedien.at