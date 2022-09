Fujifilm erhält die CE-Konformitätskennzeichnung für endoskopisches Ultraschall-Endoskop der neuesten Generation (EG-740UT)

Kompatibilität seiner Ultraschall-Endoskop-Produktlinie mit dem führenden ARIETTA-Ultraschall-System von Fuji erreicht

Düsseldorf, Deutschland (OTS) -

Fujifilm hat ein neues longitudinales Ultraschall-Endoskop entwickelt, das EG-740UT. Dieses Endsokop ist insbesondere für komplexe diagnostische und therapeutische endoskopische Ultraschallverfahren ausgelegt

Das High-End-Ultraschallsystem ARIETTA von Fujifilm Healthcare (*1) ist jetzt für die Verwendung mit der Ultraschall-Endoskop-Produktreihe von Fujifilm (*2) zugelassen und bietet eine leistungsstarke und umfassende Lösung für interventionelle Endosonographen.

Endoskopischer Ultraschall ist ein spezielles Verfahren, bei dem ein Endoskop mit einem Ultraschallwandler verwendet wird, der Ultraschallwellen innerhalb des gastrointestinalen Traktes, z. B. in die Speiseröhre, den Magen und den Zwölffingerdarm, sendet und empfängt, um Bilder zu liefern, mit denen der Arzt anatomische Strukturen und die damit verbundene Pathologie erkennen kann. Die genaue Position und Größe der Pathologie sowie die Tiefe einer Krebsinvasion können mit dieser speziellen Technik bestimmt werden. Der endoskopische Ultraschall wird insbesondere für die detaillierte Untersuchung und Diagnose von Pankreas- und Gallengangsläsionen eingesetzt (*3). In den letzten Jahren wird die endoskopische, ultraschallgestützte Feinnadelaspiration, bei der eine Nadel mittels Ultraschallbildgebung in eine extraluminale Zyste oder Läsion geführt und eingeführt wird, zur Entnahme von Zellen und Gewebe für histopathologische Diagnosen eingesetzt. Darüber hinaus wird die interventionelle Endosonographie zunehmend für therapeutische Anwendungen im Bereich der Bauchspeicheldrüse und der Gallenwege eingesetzt. (*4,5).

Die FUJIFILM Corporation hat ein konvexes Ultraschallendoskop, das EG-740UT, für den oberen Gastrointestinaltrakt entwickelt. Das EG-740UT ist mit einem speziellen Verriegelungsmechanismus für den Führungsdraht und einem neuen Konfiguration des distalen Endes ausgestattet. Sein spezielles Design ermöglicht es, endoskopische Instrumente innerhalb des endoskopischen Sichtfeldes zu visualisieren, mit dem Ziel, die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit des Ultraschall-Endoskops während des Eingriffs zu verbessern.

Das Ultraschall-Endoskop EG-740UT von Fujifilm verfügt über eine verbesserte Ultraschall-Übertragungs und -Empfangsempfindlichkeit durch den Einsatz eines neu entwickelten Hochleistungs-Schallkopfes. Die Qualität der Fujifilm-Ultraschallbilder wird dadurch erheblich verbessert. Darüber hinaus ist dieses neue Ultraschall-Endoskop mit dem bewährten "G-LOCK"-Mechanismus ausgestattet, der den Führungsdraht während des intraprozeduralen Instrumentenwechsels fixieren kann, wodurch die Komplexität und Dauer des Instrumentenwechsels reduziert wird. Darüber hinaus hat Fujifilm durch die Überarbeitung der Konfiguration der Kameralinse, des Schallkopfs und des Instrumentenkanalausgangs sowie durch die Vergrößerung des Durchmessers des Arbeitskanals und die Verringerung der Größe des starren Anteils der Endoskopspitze ein Ultraschall-Endoskop entwickelt, das von der Diagnose bis zur Behandlung eine erstklassige, umfassende klinische Leistung bietet.

Durch die Kombination des Ultraschallendoskops EG-740UT der neuesten Generation von Fujifilm mit dem ARIETTA 850 System beabsichtigt Fujifilm, eine hervorragende Ultraschallbildqualität mit fortschrittlichen therapeutischen Möglichkeiten zu bieten. Das "ARIETTA 850 FF ENDO" von Fujifilm Healthcare ist mit der Ultraschall-Sende- und -Empfangstechnologie "eFocusing" und der Bildverarbeitungstechnologie "Carving Imaging" ausgestattet, die es ermöglicht, klare Ultraschallbilder von der Oberfläche bis in die tiefsten Bereiche des Abdomens zu liefern. Darüber hinaus verfügt das ARIETTA-System über verschiedene diagnostische Anwendungen wie die "Echtzeit-Gewebe-Elastographie (RTE)", die die Veränderungen der Gewebeelastizität farblich darstellt, und die "Scherwellenmessung", mit der die Elastizität des Gewebes quantitativ bewertet werden kann. Die neuen kompatiblen Geräte, EG-740UT und Arietta 850, werden ab Januar 2023 in den Handel kommen. Fujifilm beabsichtigt, das EG-740UT und das Arietta 850 System auf der United European Gastro Week (UEG Week) in Wien, Österreich, ab dem 8. Oktober 2022 vorzustellen.

Takemasa Kojima, Vice President - Endoscopy bei FUJIFILM Europe GmbH:

"Die Kompatibilität der Hochleistungs-Ultraschall-Endoskope von Fujifilm mit den führenden Ultraschall-Diagnosegeräten von Fujifilm Healthcare wurde seit der Übernahme des Diagnostic Imaging Business von Hitachi im Jahr 2021 mit Spannung erwartet. Wir sind unglaublich stolz, dass dieser Meilenstein nun erreicht ist. Wir werden weiterhin mit Nachdruck daran arbeiten, erstklassige, proprietäre Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um Endoskopielösungen zu liefern, die bessere Ergebnisse für die Patienten erzielen."

Kurt Lauriers, klinischer EUS-Spezialist -Endoskopie bei FUJIFILM Europe GmbH:

"Während meiner gesamten Laufbahn war es ein echtes Privileg, mit der besten Ultraschalltechnologie zu arbeiten, vor allem, weil ich medizinisches Fachpersonal dabei unterstützen konnte, die bestmögliche Patientenversorgung in einigen der tragischsten Situationen zu leisten. Diese neue Entwicklung führt uns jetzt noch weiter, und ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir diese Reise fortsetzen können, indem wir die Grenzen unserer technologischen Fähigkeiten erweitern und Endoskopielösungen anbieten, die die Lebensqualität der Patienten verbessern."

*1. "ARIETTA 850 FF ENDO" indicates "ARIETTA 850".

Product Name "Diagnostic Ultrasound System ALOKA ARIETTA 850", GMDN "40761", Generic Name "General-purpose ultrasound imaging system"

*2. Product Name "Ultrasonic Endoscope EG-740UT", "Ultrasonic Endoscope EG-580UT", "Ultrasonic Endoscope EG-580UR", GMDN "36951", Generic Name "Flexible ultrasonic gastroduodenoscope"

*3. University Hospitals Coventry and Warwickshire, Patient information

https://www.uhcw.nhs.uk/download/clientfiles/files/Patient%20Information%20Leaflets/Medicine/Endoscopy/118589_Endoscopic_Ultrasound_(796).pdf

*4. Yosuke Nakai et al. Towards best practice in Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration(EUS-FNA), Gastroenterological Endoscopy2014:56:7, 2141-49

*5. Hiroyuki Isayama et al. Clinical practice guidelines for safe performance of endoscopic ultrasound/ultrasonography-guided biliary drainage: Journal of Japan Biliary association 2018, 2019:33:5, 793-816

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496681/Fujifilm_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fujifilm-erhalt-die-ce-konformitatskennzeichnung-fur-sein-endoskopisches-ultraschall-endoskop-der-neuesten-generation-eg-740ut-und-erreicht-die-kompatibil itat-seiner-ultraschall-endoskop-produktlinie-mit-dem-fuhrenden-arietta-ul-301634561.html

Rückfragen & Kontakt:

Please contact Charlotte Newman on eluxeo @ lexcomm.co.uk or + +44 7884 180 837