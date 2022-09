Auftaktveranstaltung zu den „NÖ Tagen der offenen Ateliers“

LH Mikl-Leitner: Lebensader Kunst und Kultur im ganzen Land spür- und fühlbar

St. Pölten (OTS/NLK) - Von der unglaublichen Kraft der Kunst- und Kulturschaffenden und einer großen Dichte an Künstlern, auf die Niederösterreich stolz sein könne, sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Dienstag im Landtagssaal in St. Pölten bei der Auftaktveranstaltung zu den „NÖ Tagen der offenen Ateliers“, die am 15. und 16. Oktober über die Bühne gehen werden.

„Kunst und Kultur sind nicht nur ein Lebenselixier für die Kulturschaffenden, sondern auch für die Menschen, die sie genießen und sich davon inspirieren lassen. Weil es bei uns in Niederösterreich von der Spitzen- zur Breitenkultur, vom Pop bis zur Volksmusik und bildende Kunst in ihrer gesamten Bandbreite gibt, ist die Lebensader Kunst und Kultur im ganzen Land spür- und fühlbar. Hauptverantwortlich dafür sind neben unseren internationalen Leuchtturmprojekten die vielen Künstlerinnen und Künstler des Landes“, betonte dabei Mikl-Leitner.

Den 1.000 Künstlerinnen und Künstlern bzw. Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern, die am dritten Oktoberwochenende in 350 Orten in ganz Niederösterreich 100.000 Kunstwerke präsentieren werden, dankte die Landeshauptfrau dafür, ihre Ateliers zu öffnen und Teil dieser Initiative zu sein: „Die ‚NÖ Tage der offenen Ateliers‘ sind eine Bühne für alle bildenden Künstler und bieten die große Chance, andere für Kunst und Kultur zu begeistern“.

Gerade in herausfordernden und schwierigen Zeiten, in denen nichts mehr so sei, wie es einmal gewesen sei, könne man aus Kunst und Kultur Kraft schöpfen, um die Herausforderungen zu meistern: „Jedes Kunst- und Kulturevent ist eine persönliche Kraftquelle. Kunst und Kultur sind enorm wichtig, um mit Optimismus und Mut in die Zukunft zu gehen“, schloss Mikl-Leitner.

Einen Überblick über die 20. „NÖ Tage der offenen Ateliers“, der größten Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk in Europa, die zuletzt selbst unter Corona-Bedingungen über 30.000 Besucher anlockte und zuvor stets über 50.000 Gäste verzeichnete, gibt es unter www.tdoa.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse