Austria Sotheby’s International Realty: Nachhaltige Energieformen werden auch bei Luxusimmobilien immer stärker nachgefragt.

Wien (OTS) - Aktuelle Themen, die die Immobilienwirtschaft beschäftigen, haben auch einen immer stärker werdenden Einfluss auf den Luxusimmobilienmarkt. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Marktbeobachtung von Austria Sotheby’s International Realty.

Geschäftsführer Sascha Haimovici: „Der Eindruck, der in der allgemeinen Öffentlichkeit vorherrscht, dass es bei Luxusimmobilien keine Sensibilität für die Themen gibt, die derzeit alle beschäftigen, ist schlichtweg falsch. Insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit, aber auch was beispielsweise die aktuellen Preissteigerungen vor allem im Bereich der Energieversorgung angeht, ist eine große Sensibilität bei den Käufern und Käuferinnen zu beobachten.“

Michaela Orisich, Head of Sales Austria, ergänzt: „Gerade der Luxusimmobilienbereich ist in vielen Aspekten ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Der Grund dafür liegt darin, dass hier architektonisch, bautechnisch aber auch haustechnisch viele Konzepte umgesetzt werden können, die sonst einen wesentlichen Kostenfaktor darstellen. Die Luxusimmobilienkäufer und -käuferinnen wohnen gerne ‚State-of-the-Art‘ und trachten daher danach, dass nur die modernsten Techniken aus allen Bereichen zum Einsatz kommen.“

Bei den aktuellen Trendlagen an den Seen in Kärnten und im Salzkammergut, beziehungsweise auch in Hotspots wie Kitzbühel, lässt sich dieser Trend sehr gut erkennen. Michaela Orisich: „Die Verwendung regionaler Baustoffe und die Errichtung in traditionellen Bauweisen ist längst wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung. Das, was sich über Jahrhunderte bewährt hat, wird in moderner Form und unter Berücksichtigung modernster Technik neu interpretiert.“

Dazu zählt auch eine nachhaltige Energieversorgung, die für Sascha Haimovici in Luxusimmobilienprojekten mittlerweile unabdingbar ist: „E-Ladestationen gehören mittlerweile zum Standard. Ergänzend ist der Einsatz von Wärmepumpen und – dort, wo die Möglichkeit besteht – Photovoltaikanlagen bzw. auch anderen, nicht fossilen Energieträgern ein wesentliches Verkaufsargument geworden. Dabei geht es auch darum, möglichst autark Energie erzeugen zu können, um so beispielsweise gegen Blackouts abgesichert zu sein.“

Doch wie sieht es in den Wiener Trendlagen, also dem Cottageviertel oder Prestigelagen mit Ausblick in den Außenbezirken, aus? „Bei gebrauchten Luxuswohnungen bzw. -villen verkaufen sich jene besser, die eher neutral sind und vom neuen Eigentümer noch nach eigenem Geschmack angepasst werden können. Zuviel an ‚Sonderausstattung‘ wird – ähnlich wie beim Auto – nicht in dem Maße wertgeschätzt. Auch hier sehen wir bei unseren Kunden und Kundinnen, die derzeit vorwiegend aus Deutschland, Bulgarien, aber auch aus Frankreich und vereinzelt aus dem arabischen Raum kommen, dass das Thema Energie wichtig geworden ist und mögliche Adaptionen bzw. Planungen dazu schon im Kaufentscheidungsprozess eine Rolle spielen“, ergänzt Orisich.



Austria Sotheby's International Realty®:



Seit 1976 bietet das einzigartige Netzwerk von Sotheby’s International Realty® exklusive Immobilien mit mehr als 25.000 unabhängigen Immobilien-Experten in rund 1.000 Niederlassungen in 79 Ländern an. Die global erfolgreichste Immobilienmarke für Lifestyle- und Luxusimmobilien wird in Österreich seit April 2017 durch Austria Sotheby’s International vertreten. Die Kombination der Geschäftsbereiche Immobilien und Kunst ermöglicht den Kunden Zugang zu einem weltweit außergewöhnlichen Immobilien-Portfolio von ausgesuchten Lifestyle- und Luxusobjekten. Anfang 2022 hat die SORAVIA Gruppe die Lizenz erworben.

www.austriasothebysrealty.com



Bildmaterial:

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „Austria Sotheby’s International Realty“ honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Annemarie Iberer

T: +43 699 1 512 66 14

E: annemarie.iberer @ epmedia.at