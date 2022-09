ARTiSTORY, das globale Lizenzierungszentrum, startet seine allererste Verkaufsplattform: ARTiSTORY Collections

Der Online-Shop wird Marken-Lifestyle-Produkte verkaufen, die von Kunstwerken aus bedeutenden Museen und Kultureinrichtungen auf der ganzen Welt inspiriert wurden.

Der Start fällt in eine Zeit bedeutenden Wachstums für ARTiSTORY, denn das Unternehmen bereitet sich darauf vor, sein Retail-Geschäft auszubauen und eine Reihe neuer Lizenzvereinbarungen zwischen Marken und Museen bekannt zu geben.

ARTiSTORY, der weltweit führende Experte für die Lizenzierung von Kunst und Kulturgütern, freut sich, sein neues Marken-Retailgeschäft ankündigen zu können. Die erste Plattform ARTiSTORY Collections <https://artistorycollections.com> wird heute gestartet. Der Online-Store, der – mit Ausnahme von China – weltweit geöffnet ist, wird eine große Auswahl an Markenmode, Haushaltswaren, Geschenkartikeln und Schreibwaren von bedeutenden Museen und Kultureinrichtungen wie der National Gallery in London, dem Museum of Fine Arts in Boston und dem Brooklyn Museum in New York anbieten und plant, in Zukunft Pop-up-Stores zu eröffnen.

Natasha Dyson, Mitgründerin und Leiterin der Lizenzabteilung bei ARTiSTORY, kommentierte: „Wir sind unglaublich privilegiert, die globalen Lizenzrechte an den Sammlungen vieler führender kultureller Organisationen der Welt zu besitzen. In Zusammenarbeit mit ihnen entwickeln wir zeitgenössische, trendorientierte Designs, die von ihren Kollektionen für die Produkte inspiriert sind, die wir mit ARTiSTORY Collections in die Welt bringen. Das Geschäft ist weit davon entfernt, ‚Bilder auf Souvenirs zu malen', sondern bietet seinen Kunden durchdachte Lifestyle-Produkte, die alle Altersgruppen ansprechen."

Die bei ARTiSTORY Collections erhältlichen Produkte werden alle Designs aus der wachsenden Kollektion von ARTiSTORY enthalten, die von den Sammlungen der Museumspartner inspiriert sind und auf den neuesten Trenddaten basieren. Die neuesten Design-Kollektionen von ARTiSTORY, die der Marken- und Händlerwelt in der vergangenen Woche bei der Vorstellung des halbjährlichen Styleguides vorgestellt wurden, umfassen drei neue Themen:

Mythisches Wunderland , inspiriert von berühmten Gemälden römischer und griechischer Göttinnen (Museum of Fine Arts, Boston und National Gallery, London) sowie von wertvollen Artefakten aus dem antiken Griechenland (Benaki Museum, Athen).

, inspiriert von berühmten Gemälden römischer und griechischer Göttinnen (Museum of Fine Arts, Boston und National Gallery, London) sowie von wertvollen Artefakten aus dem antiken Griechenland (Benaki Museum, Athen). Um die Welt , dazu gehören unter anderem die maritimen Gemälde von John Singer Sargent (Brooklyn Museum, New York) und die venezianischen Gemälde von Caneletto (Nationalmuseum Thyssen-Bornemisza, Madrid).

, dazu gehören unter anderem die maritimen Gemälde von John Singer Sargent (Brooklyn Museum, New York) und die venezianischen Gemälde von Caneletto (Nationalmuseum Thyssen-Bornemisza, Madrid). Moderne Mischung, inspiriert von einigen der berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts, wie den ikonischen Werken von Mondrian und Kandinsky (Centre Pompidou, Paris).

Darüber hinaus wurde das immergrüne Thema Gathering of the Greats mit neu gestalteten Elementen aufgefrischt, die von klassischen Meistern wie Vincent van Gogh, Albrecht Dürer, Claude Monet und Leonardo da Vinci inspiriert wurden.

Der Start von ARTiSTORY Collections fällt in eine Zeit bedeutenden Wachstums für ARTiSTORY, in der das Unternehmen weiterhin Masterrechte für weitere globale Museumspartner sichert und neue Markenpartnerschaften ankündigt. Zu den neuesten Projekten gehören:

ein Crossover zwischen dem Museum of Fine Art, Boston und der chinesischen Marke Tecno für die Markteinführung eines neuen Smartphones, inspiriert von Mondrians Kunstwerk im Museum;

Lizenzierung alter kultureller Hinterlassenschaften aus der Stadt Dunhuang, einem UNESCO-Weltkulturerbe an der Seidenstraße, für die Verwendung in einer neuen Episode des einflussreichen chinesischen Handyspiels Clash of Kings;

Vorstellung einer Serie von digitalen Sammlerstücken in China, die von Kunstwerken aus dem Brooklyn Museum, New York, inspiriert sind;

und die Zusammenarbeit mit der Schuhmarke TOMS für eine neue Produktreihe mit Kunstwerken von Frida Kahlo.

ARTiSTORY arbeitet auch mit der Jinjiang Group, einem der weltweit größten Hotelkonzerne, zusammen, um ein innovatives Themenhotel mit Kulturgütern aus Dunhuang zu eröffnen. Die Partner entwickeln auch eine Reihe von ortsbezogenen Unterhaltungsangeboten, darunter thematische Ausstellungen und Pop-ups, die multisensorische Erlebnisse, Lernerfahrungen und Einkaufserlebnisse kombinieren.

ARTiSTORY Collections ist der erste Schritt im Rahmen der von ARTiSTORY angestrebten Ausweitung des Retail-Geschäfts. Weitere Markenplattformen in China und zusätzliche Retail-Konzepte, die Kunstliebhabern ein spezielles, hochwertiges Einkaufserlebnis bieten, sollen in den kommenden Monaten folgen.

Yizan He, Mitgründer und CEO von ARTiSTORY, kommentierte: „Der Start des neuen Geschäftsbereichs von ARTiSTORY fällt in eine aufregende Wachstumsphase für ARTiSTORY, denn immer mehr Kultureinrichtungen und globale Marken erkennen das Potenzial der Lizenzierung von Kunst und Kulturgütern, um nicht nur Umsatzerlöse und Verkäufe zu steigern, sondern Menschen auf der ganzen Welt wirklich einzigartige Produkte und Erlebnisse zu bieten, die sie inspirieren und begeistern. Wir freuen uns sehr darauf, ARTiSTORY Collections in die Welt zu bringen."

Informationen zu ARTiSTORY

ARTiSTORY ist ein Spezialist für die Lizenzierung von Kunst und Kulturgütern mit der einzigartigen Fähigkeit, ‚Artefakte in Waren' umzuwandeln und Geschichten über digitale Inhalte zu erzählen. Unsere Teams in London, Barcelona, Boston, Shanghai, Peking und Singapur unterstützen Sie dabei.

ARTiSTORY arbeitet mit den besten Museen und Kulturorganisationen der Welt zusammen, um Lizenzprogramme mit globalen Handelsunternehmen und internationalen Verbrauchermarken zu entwickeln.

Unsere Vision ist es, die Reichweite unserer Kulturpartner zu vergrößern, um ein breiteres globales Publikum über ein umfassendes Lizenzprogramm zu erreichen, das aus B2B-Lizenzen, Online-Handel, hybriden/digitalen Ausstellungen und immersiven Erlebnissen besteht – gestützt auf Erzählungen, die bei unserer Zielgruppe Anklang finden. ARTiSTORY wird von der Sinofaith IP Investment Company (SIPIC), einem auf Kunst und kulturelles geistiges Eigentum spezialisierten Investmentunternehmen, mit Schutzrechten und Unternehmensinvestitionen unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.artistorybrands.net

