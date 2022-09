TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 28. September 2022, von Florian Madl: "Die Nachhaltigkeits-Lüge"

Innsbruck (OTS) - Die Veranstalter der Fußball-WM 2022 in Katar gehen mit Begriffen wie Sustainability hausieren und lassen doch konkrete Ansätze vermissen. Ein Kontrollorgan fehlt, der Weltverband FIFA begnügt sich offensichtlich mit Powerpoint-Folien.









Nichts erscheint nachhaltiger als eine Sportgroßveranstaltung – zumindest, bevor diese stattfindet. Denn Papier ist geduldig, die Versprechen vor der Vergabe eines Events lesen sich bisweilen platitüdenhaft wie Wahlprogramme. „Was kümmert mich mein Geschwätz von ges­tern!“, soll der frühere deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer einmal gesagt haben.

Wer dieser Tage Katar besucht, in 53 Tagen Schauplatz der Fußball-Weltmeisterschaft, erlebt ein Land mit der Größe Tirols, das sich gerade neu erfindet. Hier eine U-Bahn mit 1.-Klasse-Abteil, dort eine Parkanlage, hier eine Wellness-Anlage in der Wüste und dort eine pittoreske Baumanpflanzung inmitten des Nirgendwo. Das an fossilen Brennstoffen reiche Land vollzieht dieses Facelifting, um sich der Welt in neuem Kleid zu präsentieren, einem grünen. Da passen in Zeiten von Klimawandel und Energiekrise Begriffe wie Sustainability (Nachhaltigkeit) und Legacy (Hinterlassenschaft) gut ins Bild. Doch wie viele Großveranstaltungen lässt sich auch im Falle Katars manch optimistisches Versprechen niemals einhalten.

Acht Stadien werden im Zuge der Weltmeisterschaft errichtet, eines davon aus Schiffs-Containern. Alle sollen sie redimensioniert, ab- oder umgebaut und teilweise an Dritte-Welt-Länder verschenkt werden. Ein Argument neben fragwürdigen Vorgängen im Hintergrund (Korruption), um das Exekutivkomitee des Weltfußballverbands FIFA im Jahr 2010 von einer WM-Vergabe an Katar zu überzeugen. 150 Millionen Euro betrugen damals alleine die Kosten für die Bewerbung, der in Hollywood-Manier gestaltete Imagefilm kostete acht. Die Impressionen sollten den letzten Skeptiker von einer Wüsten-WM überzeugen. Allein – die in PR-Manier herausgegebenen Zahlen zur Nachhaltigkeit halten den einfachsten Journalistenfragen nicht stand. Wohl kaum jemand kann den ökologischen Fußabdruck seriös einschätzen, zumal etwa der CO2-Ausstoß je nach Zeitraum der Berechnung – mit oder ohne Bauphase – differiert. Verbände wie die FIFA müssten längst auch für die Nachbearbeitung verbindliche Kriterien und Sanktionierungsmaßnahmen (Strafzahlungen) schaffen.

Nach Katar ist vor Winter-Olympia 2026, wo der Eiskanal-Neubau in Cortina konkrete Form annimmt. Warum fasst sich das Internationale Olympische Komitee kein Herz und verbietet diesen über 60 Mio. Euro teuren weißen Elefanten? Schon bei den Winterspielen 2006 in Turin versprach man die Nachnutzung der Bobbahn in Cesana (77 Mio. Euro), ehe sie 2012 stillgelegt wurde. Es wird Zeit, die Lehren aus solchen Fehleinschätzungen zu ziehen.



