AVISO: „Red' ma drüber“: Dominik Wlazny auf Bundesländertour

Der Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Dominik Wlazny besucht alle neun Bundesländer

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 29.09., macht Dominik Wlazny auf seiner Tour durch Österreich in Bregenz und Innsbruck Halt. Gemäß dem Motto „Red' ma drüber“ wird der Bundespräsidentschaftskandidat von 12:00 – 13:00 Uhr am Kornmarktplatz in Bregenz und von 17:00 – 18:00 Uhr auf der Maria-Theresien-Straße bei der Annasäule in Innsbruck anzutreffen sein, um mit der Bevölkerung zu sprechen.

Alle Termine in den Landeshauptstädten:

Bregenz Donnerstag, 29.9.2022 – 12:00 Uhr – Kornmarktplatz

Innsbruck Donnerstag, 29.9.2022 – 17:00 Uhr – Maria-Theresien-Straße (Annasäule)

Wien Freitag, 07.10.2022 – 17:00 Uhr – Stephansplatz

