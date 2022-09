Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch in Kärnten

LH Kaiser im Gespräch mit Staatsoberhaupt über Teuerungs-, Energie-, Klimakrise und Notwendigkeit, politisch ineinandergreifender Maßnahmen.

Klagenfurt (OTS/LPD) - Zu einem Arbeitsgespräch im Amt der Kärntner Landesregierung empfing Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser heute, Dienstag, Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Inhaltlich ging es um die aktuellen multiplen Krisen, die Politik, Bevölkerung und Wirtschaft vor nur gemeinsam zu bewältigende Herausforderungen stellen. „Ob Teuerungs-, Energie, oder Klimakrise, es braucht jetzt ein auf allen politischen Ebenen abgestimmtes Vorgehen und ineinandergreifende Maßnahmen“, so Kaiser nach dem Gespräch. Auf europäischer Ebene müsse es zu schnelleren Lösungsfindungen kommen, um die explodierenden Energiekosten durch ua die Entkoppelung des Strom- vom Gaspreis und einen gemeinsamen von der EU koordinierten Gaskauf in den Griff zu bekommen. Die Bundesregierung müsse mit entsprechenden Lenkungs- und Deckelungsmaßnahmen bei Strom, Gas, Mieten, Sprit, Wohnungskosten eingreifen und auf Landesebene werde man wie in Kärnten mit entsprechenden ergänzenden Maßnahmen unterstützen. Exemplarisch verwies Kaiser auf die in Kärnten bereits umgesetzten Maßnahmen, wie die Erhöhung des Heizkostenzuschusses, die Ausweitung der Mietbeihilfe, den 200 Euro Kärnten-Bonus, die erhöhte Pendlerförderung, die weitere Reduzierung der Selbstbehalte im Bereich der mobilen Pflege sowie das 100 Prozent-Kinderstipendium, durch das sich Eltern für einen Kinderbildungs- und –betreuungsplatz bis zu 3000 Euro jährlich ersparen.

Der Landeshauptmann erneuerte im Rahmen des Treffens seine Unterstützungserklärung für die Wiederkandidatur Van der Bellens bei der Bundespräsidentenwahl: „Alexander van der Bellen hat mehrfach bewiesen, dass er Österreich in stürmischen Zeiten und durch mehrfache Regierungskrisen mit ruhiger, konsequenter Hand lenken kann. Genau das braucht es in schwierigen Zeiten wie sie uns weiter bevorstehen: Stabilität, Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein.“

