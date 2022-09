Einladung zur Pressekonferenz: "Regionalitätsindex 2022. Die Bedeutung des Lebensmittelhandels für Österreich".

NielsenIQ, GAW & Handelsverband präsentieren erste Studie zur Wertschöpfungs-, Produktions- und Beschäftigungswirkung sowie zu den Umwelteffekten des heimischen Lebensmittelhandels.

Wien (OTS) - Warum ist Regionalität gerade in Zeiten der Inflation und Energiekrise so wichtig? Weil sie aus Sicht der österreichischen Volkswirtschaft einen Anreiz für lokale Produktion in Österreich schafft. Damit können lange Transportwege vermieden werden und auch die Versorgungssicherheit unseres Landes mit Lebensmitteln steigt. Welche Bedeutung der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) – konkret die fünf Warengruppen Fleisch, Milchprodukte, Eier, Getreide, Gemüse – insgesamt und v.a. der Faktor Regionalität im LEH haben, untersucht der brandneue "Regionalitätsindex 2022" von Handelsverband, GAW Wirtschaftsforschung und NielsenIQ. Darüber hinaus liefert die Studie im Rahmen einer Simulationsrechnung einen direkten Vergleich mit Deutschland.

Wie haben sich die LEH-Umsätze der Warengruppen Fleisch, Milchprodukte, Eier, Getreide und Gemüse in Österreich seit 2019 entwickelt?

der Warengruppen Fleisch, Milchprodukte, Eier, Getreide und Gemüse in Österreich entwickelt? Welchen Einfluss haben die Teuerung , der Ukraine-Krieg und die Energiekrise auf die Entwicklung der Umsätze und Marktanteile im Lebensmittelhandel?

, der Ukraine-Krieg und die auf die Entwicklung der Umsätze und im Lebensmittelhandel? Wie hoch ist der Österreich-, Bio- und Promo-Anteil an den Umsätzen?

an den Umsätzen? Welche Auswirkungen haben der Selbstversorgungsgrad und die Importquote bei Lebensmitteln auf das österreichische Bruttoinlandsprodukt , die Beschäftigung und das jährliche Abgabenaufkommen ?

und die bei Lebensmitteln auf das österreichische , die und das jährliche ? Wie performt der österreichische Lebensmittelhandel im Vergleich mit Deutschland und Resteuropa ?

? Wie viele Emissionen von Treibhausgasen können durch die niedrige Importquote vermieden werden?

Diese und viele weitere Fragen beleuchten der österreichische Handelsverband und seine beiden renommierten Forschungspartner im "Regionalitätsindex 2022", den wir Ihnen gerne im Rahmen eines hybriden Pressegesprächs in Gmunden (OÖ) vorstellen möchten.

Freuen Sie sich auf neue, hochrelevante Zahlen, auf valides Datenmaterial zu Österreich und den Nachbarländern sowie auf eine kritische Interpretation der Ergebnisse.

Ihre Gesprächspartner:

Florian Wakolbinger , Mitgründer, GAW Wirtschaftsforschung

, Mitgründer, GAW Wirtschaftsforschung Klemens Hanspeter , Senior Sales Consultant, NielsenIQ

, Senior Sales Consultant, NielsenIQ Rainer Will, Geschäftsführer, Handelsverband

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können am Donnerstag, 29. September, ab 12:30 Uhr entweder persönlich in der Villa Toscana im Toscana Congress Gmunden teilnehmen (im Rahmen des TAG DES HANDELS) oder die PK online via Zoom verfolgen.

Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte zeitnah per Mail an: michaela.kroepfl @ handelsverband.at

Hybride Pressekonferenz: "Regionalitätsindex 2022"

Datum: 29.09.2022, 12:30 - 13:15 Uhr

Ort: Villa Toscana im Toscana Congress Gmunden

Toscanapark 6, 4810 Gmunden, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Michaela Kroepfl, BA

Communication Managerin

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 80

michaela.kroepfl @ handelsverband.at

www.handelsverband.at