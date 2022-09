Gaisbergwasser aus Salzburg erneut Geschmacksweltmeister

Salzburger Startup erzielt zwei Goldmedaillen bei internationalem Blind Tasting in Los Angeles

Salzburg/Los Angeles (OTS) - Nach der sensationellen Goldmedaille für "Gaisberg still" bei der internationalen Blindverkostung der amerikanischen Fine Water Society im vergangenen Jahr konnte das kleine Salzburger Startup "Gaisbergwasser" seinen Erfolg heuer sogar ausbauen: bei der diesjährigen Blindverkostung, die am 27. August 2022 in Los Angeles stattfand, kürten 5 international renommierte Wassersommeliers sowohl "Gaisberg still", als auch "Gaisberg prickelnd" zum Geschmackssieger (Hauptkategorie "ausgewogene Mineralisierung").

"Doppelgold 2022 ist nach der Goldmedaille im vorigen Jahr natürlich das I-Tüpferl. Aufgrund der zahlreichen Anfragen aus dem Ausland, vor allem aus Übersee, könnte man jetzt natürlich viel aus der Marke machen. Ich hoffe aber eher auf unsere qualitätsbewusste Zielgruppe im gehobenen Gastro- und Hotelleriebereich in Österreich und dem benachbarten Ausland, sodaß wir weiterhin regional und nachhaltig, in begrenzten Mengen, abfüllen und unsere kleine Firma dennoch erfolgreich führen können", so Dr. Christian Hetz, Gründer des Startups.

Gaisbergwasser wird in sehr überschaubaren Mengen und - anders als industriell abgefüllte Wässer - mit hohem manuellem Aufwand abgefüllt und liefert derzeit primär an die österreichische Premiumgastronomie. In der neuen Alu-Edition ("wiederverwendbar statt nur wiederverwertbar") kann das Produkt aber auch im Onlineshop der Firma bestellt werden.

www.gaisbergwasser.at



Rückfragen & Kontakt:

Gaisbergwasser GmbH, Christian Hetz, T +43 664 2028590 E info @ gaisbergwasser.at