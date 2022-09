Mahrer ad Wien Energie: Jede Geldquelle wird angezapft

Stadt Wien profitiert von höherem Strompreis – Rotes Wien belastet Bürgerinnen und Bürger

Wien (OTS) - „Die Stadt Wien lässt keine Gelegenheit aus, die Wienerinnen und Wiener zu belasten. Die Stromleitung ist nicht wertvoller, nur weil der Strompreis steigt“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in Reaktion auf die heutige Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“.



Auf der Leitung stehen



So werde in Wien eine Gebrauchsabgabe von sechs Prozent auf Netzleitungen eingehoben. Im Gegensatz zum Bund setze die Wiener Stadtregierung auf alles andere als nachhaltige Entlastungsmaßnahmen und belastet die Wiener Bevölkerung mit Gebührenerhöhungen und massiven Preissteigerungen. „Diese belastende Abgabe muss seitens der Stadt Wien angesichts der aktuellen Lage abgeschafft oder zumindest gedeckelt werden. Die rot-pinke Stadtregierung muss Entlastung endlich ernst nehmen“, so Karl Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at