Premiere: „Fokus Europa“ startet im ORF

Am 28. September um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Thema Europa und seine Menschen rückt ORF 2 ab sofort noch stärker in den Mittelpunkt: Daher heißt es am Mittwoch, dem 28. September 2022, am Sendeplatz von „WELTjournal +“ (23.05 Uhr in ORF 2) erstmals „Fokus Europa“. Andreas Mayer-Bohusch präsentiert das Magazin mit Studiogästen und Erklär-Grafiken, mehrere Ausgaben im Jahr sind geplant. Unterstützt wird er dabei auch von den ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten, die aktuelle Beiträge beisteuern. Gast der ersten Sendung ist Russland-Experte Gerhard Mangott.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Mit ‚Fokus Europa‘ rücken wir nicht nur jenen Kontinent und seine Institutionen in den Mittelpunkt, der unser aller Leben am meisten beeinflusst, sondern bauen unser ‚Public Value‘-Angebot weiter aus und bieten den ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten eine weitere Fläche für ihr Know-how.“

Andreas Mayer-Bohusch: „Unser ganzes Leben in Österreich ist untrennbar auch mit Europa und der Europäischen Union verbunden. Wohlstand, Freiheit und viele Jahrzehnte Frieden wurden erst durch das Zusammenwachsen Europas überhaupt möglich. Heute steht die Europäische Union wie niemals zuvor auf dem Prüfstand, wir wollen deshalb aufzeigen: Wie funktioniert die EU, was sind ihre Verdienste und Vorteile aber auch wo liegen die Schwachstellen?“

Die Themen von „Fokus Europa“ am 28. September

Rechtsruck in Italien

Nach der Wahl in Italien: Südtirol fürchtet um seine hart erkämpfte Autonomie und die Flüchtlingskrise wird wohl noch schwieriger lösbar.

Schutzlos

Die groß angekündigten „EU Battlegroups“ bleiben ein zahnloser Papiertiger, eine gemeinsame europäische Verteidigungsstrategie fehlt bis heute. Ohne die Militärmacht der NATO ist die EU fast schutzlos. Europa investiert Milliarden Euro in unterschiedlichste Waffensysteme ohne jegliche abschreckende Wirkung, der Plan einer europäischen Armee scheint aussichtslos trotz der wachsenden Bedrohungslage. „Fokus Europa“ analysiert die aktuelle Sicherheitslage nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und sucht zukünftige Lösungen.

Der Euro auf Talfahrt

Der Druck auf die Eurozone wächst täglich! Die dramatisch steigende Inflation, die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg belasten die europäische Einheitswährung massiv. Droht die nächste große Eurokrise und was tut die EZB? Warum schwächelt die Eurozone gegenüber dem US-Dollar und ist der Euro von Anfang an eine Fehlkonstruktion gewesen? Roland Adrowitzer, langjähriger ORF-Korrespondent u. a. in Brüssel, beleuchtet die spannenden Hintergründe.

