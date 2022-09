Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Von „Emil und die Monster“ bis „Dr. Fisch – Der Doktorfisch“

St.Pölten (OTS) - Bevor ab Dienstag, 8. November, in St. Pölten das 19. Internationale Kinder- und Jugendbuchfestival „KiJuBu“ über die Bühne geht, gibt es morgen, Mittwoch, 28. September, im Museum Niederösterreich noch einen „KiJuBu“-Tag für Schulen. Unter dem Motto „Ratschn [reden] – Stanzeln [reimen] – Zuwezahn [Fokussieren]“ stehen dabei für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren von 8.30 bis 12.15 Uhr Workshops und Lesungen von Stefan Karch aus „Emil und die Monster“, Astrid Nagl aus „Wolkenei und Zauberspiegel – eine Entdeckungsreise mit Igelkind Ida“ sowie Jutta Treiber aus „Wenn die Zikarden schlafen“ auf dem Programm. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908090-0, e-mail info @ kijubu.at und www.museumnoe.at.

Am Donnerstag, 29. September, liest Timna Brauer ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein aus Arik Brauers Autobiographie „Die Farben meines Lebens" und singt dazu die bekanntesten Lieder ihres Vaters. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015-23, e-mail ticket @ volkskultureuropa.org und www.volkskulturnoe.at.

Eine mit musikalischen Einlagen garnierte Lesung gibt es am Donnerstag, 29. September, auch im Cinema Paradiso St. Pölten, wo der Schauspieler, Musiker und Kabarettist Manuel Rubey ab 20 Uhr sein Buch „Der will nur spielen“ vorstellt und dazu auf der Gitarre spielt. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Ebenfalls am Donnerstag, 29. September, lädt die Buchhandlung St. Gabriel in Maria Enzersdorf ab 18.30 Uhr zur Präsentation des Buches „Mordsradau in Bad Vöslau“ von Norbert Ruhrhofer. Nähere Informationen unter 02236/47834, e-mail gabrielerstrasse @ kral-moedling.at und www.kral-buch.at.

Eine weitere Buchpräsentation steht am Freitag, 30. September, ab 17 Uhr in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten auf dem Programm, wo Stefanie Grüssl und Renate Leggatt-Hofer im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Niederösterreich den Bildband „Niederösterreich. Die Schönheit von Kultur und Landschaft in Luftbildern“ vorstellen. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/9005-12835 und e-mail post.k2veranstaltungen @ noel.gv.at.

„Worte über Orte. Bibliotheken im Nachbarland“ nennt sich ein Projekt von Treffpunkt Bibliothek, dem Literaturhaus NÖ und der Mährischen Landesbibliothek, über das am Freitag, 30. September, ab 18 Uhr im Festsaal des Rathauses Eggenburg Markéta Pilátová, Thomas Sautner, Ferdinand Schmatz und Lydia Steinbacher sprechen und diskutieren. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/72884, e-mail office @ literaturhausnoe.at und www.literaturhausnoe.at.

Am Freitag, 30. September, liest auch Norbert Gstrein ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau aus seinem Roman „Vier Tage, drei Nächte“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2339110 bzw. 0664/4418770 und www.schloss-fischau.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten gastiert am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr Berni Wagner mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „Galápagos“. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten wiederum kommt es am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr in der Theaterwerkstatt zur Premiere von „I want to go home – Was geschah am 24. Februar 2022?“, einer szenischen Lesung von Texten der ukrainischen Autoren Pavlo Arie, Elena Astaseva, Oksana Savchenko, Lyudmila Tymoshenko, Vitaly Chensky, Andrij Bondarenko, Olga Maciupa und Natalia Blok. Weitere Vorstellungen gibt es am Samstag, 26. November, Dienstag, 20. Dezember, und Freitag, 17. Februar 2023, jeweils ab 19.30 Uhr. Zusätzlich begibt sich Sunnyi Melles am Samstag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr im Großen Haus mit der Lesung „Gut geht es mir nur in der Fremde“ auf die Spuren des ewigen Wanderers Joseph Roth. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Im Südbahnhotel am Semmering erzählt Herbert Lackner, begleitet von historischem Bildmaterial, am Freitag, 30. September, ab 17.30 Uhr über „Alma - Ein dramatisches Leben zwischen Breitenstein & Hollywood“. Am Samstag, 1. Oktober, heißt es dann ab 18 Uhr im Speisesaal „Das Burgtheater zu Gast im Südbahnhotel“, wenn im Rahmen von „Culinaire L'evrope on Tour“ Lojze Wieser im Gespräch mit Martin Kušej ein mehrgängiges Abendessen serviert. Die dazu passenden Texte werden von Sophie von Kessel, Dagna Litzenberger Vinet, Nils Strunk und Florian Teichtmeister gelesen, die Musik kommt von Nikola Djoric und Hidan Mamudov. Nähere Informationen und Karten unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at.

Im Rahmen des Theaterfestivals „Europa in Szene“ in den Wiener Neustädter Kasematten steht am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr „Reden! über Korruption“ mit Ciceros erster Rede gegen Catilina und Anthea Lawsons „Wie London die Korruption befeuert“ auf dem Programm; Gäste sind Walter Geyer und Martin Kreutner. Am Sonntag, 2. Oktober, empfangen die Theatermacherin Anna Maria Krassnigg und der Kulturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk ab 11.30 Uhr im „Salon Europa“ den Politologen Florian Bieber und den Schriftsteller Jurko Prochasko zu einem Gespräch über „Die Macht der Imperien“. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933 und www.wortwiege.at bzw. www.europainszene.at.

Die Theatergruppe Lampenfieber bringt am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal Großenzersdorf die Komödie „Wir haben alles, nur kein Geld!“ von Gerald Bichinger und Hannes Vogler zur Premiere (Regie: Gerald Bichinger). Am Samstag, 1. Oktober, gibt es ab 19.30 Uhr einen weiteren Termin; nähere Informationen und Karten unter 0664/1734324, e-mail bestellung @ lampenfieber.at und www.lampenfieber.at.

Im Kultursaal Obersdorf spielt Schneck + Co am Samstag, 1. Oktober, ab 16 Uhr für Kinder ab fünf Jahren Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“ als musikalischen Kinderkrimi (Regie: Doris Walentin). Nähere Informationen beim „forumschlosswolkersdorf“ unter 0699/81305489, e-mail info @ forumwolkersdorf.net.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, serviert Theaterprinzipal Ewald Polacek anlässlich seines 75. Geburtstages am Samstag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 2. Oktober, ab 18 Uhr unter dem Titel „Das Glück is a Vogerl" Texte, G’schichtln und Lieblingslieder; musikalische Begleitung: Riccarda Schrey. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Schließlich bringt „MiMiS Sonntag“ am Sonntag, 2. Oktober, ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach für Kinder ab vier Jahren „Dr. Fisch – Der Doktorfisch“ des Figurentheaters Eva Hesse. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

