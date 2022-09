„Milborn Spezial“ mit Staudinger und Rosenkranz am Mittwoch ab 20:15 Uhr auf PULS 24

"Milborn Spezial – Das PULS 24 Polit-Gespräch" mit Heinrich Staudinger und direkt danach mit Walter Rosenkranz

Wien (OTS) - Am 9. Oktober wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. PULS 24 Infochefin Corinna Milborn begrüßt am Mittwoch, 28. September, ab 20:15 Uhr auf PULS 24 Schuh-Fabrikant und Unternehmer Heinrich Staudinger und Walter Rosenkranz von der FPÖ zu ausführlichen Interviews im Studio. Dabei stehen die Vorstellungen, Motive und Forderungen der Hofburg-Anwärter in 30-minütigen Einzel-Interviews auf dem Prüfstand.

Die Termine von "Milborn Spezial – Das PULS 24 Polit-Gespräch" im Überblick:

Mittwoch, 28. September auf PULS 24

20:15 Uhr: Heinrich Staudinger

20:50 Uhr: Walter Rosenkranz

Mittwoch, 5. Oktober auf PULS 24

19:55 Uhr: Alexander Van der Bellen

"Milborn Spezial – Das PULS 24 Polit-Gespräch" jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 24 & in der ZAPPN-App

