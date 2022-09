AVISO: Online-Pressegespräch AK Wien: Am Ziel vorbei – Deutschförderklassen in Österreich

Ergebnisse einer Studie zu Deutschförderklassen

Wien (OTS) - Eine aktuelle Studie der Universität Wien im Auftrag der AK zeigt auf, welche Probleme Deutschförderklassen für nach sich ziehen. In einem Online-Pressegespräch werden die Ergebnisse der Studie vorgestellt. Wie erleben Eltern und Kinder die Deutschförderklassen, was sagen Lehrkräfte und Schulleitung zu den Unterrichtsbedingungen? Zudem wird dargestellt, wie eine moderne schulische Sprachförderung aussehen könnte und was Förderbedürfnisse von Ukraine-Geflüchteten von sonstigen Schüler:innen mit Sprachförderbedarf unterscheidet.

Online-Pressegespräch mit den Studienautor:innen Hannes Schweiger und Beatrice Müller sowie AK Experten Oliver Gruber

Montag, 3. Oktober, 10 Uhr

https://www.ots.at/redirect/teams.microsoft13

Wir würden uns freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion beim Pressegespräch online begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Julian Bruns

0650 1525111

julian.bruns @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at