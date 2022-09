Twitter als exzellente Crowdsourcing-Plattform bestätigt

Neue Studie vom LBI DHPS zeigt den Wert von Twitter als Crowdsouring-Werkzeug bei der Suche nach möglichen Ideen zur effizienten Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.

Wir waren von der Bandbreite der erhaltenen Ideen überrascht, Twitter erweist sich als ein extrem leistungsfähiges Instrument für schnelles Crowdsourcing in großem internationalem Maßstab Dr. Atanas G. Atanasov, Leiter der Studie

Wien (OTS) - Crowdsourcing gilt als schnelle und innovative Methode, um Ideen von diversen Teilnehmer:innen mit unterschiedlichem Hintergrund zu sammeln. Soziale Netzwerke können als Plattform genutzt werden. In Anbetracht der Herausforderungen, die COVID-19 für die öffentliche Gesundheit darstellt, haben Forscher:innen am Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety die Nutzung von Twitter als Crowdsourcing-Plattform validiert, um ein Verständnis der öffentlichen Meinung über die effektivsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu erlangen. Die Ergebnisse wurden nun im Frontiers in Medicine veröffentlicht.

"Wie kann die COVID-19-Pandemie schneller beendet werden?"

Die Studie wurde im Zeitraum vom 22. Dezember 2021 bis zum 4. Februar 2022 durchgeführt. Über Twitter stellten die Autor:innen die Frage "Wie kann die COVID-19-Pandemie schneller beendet werden?" und forderten die Leser:innen zusätzlich dazu auf, Maßnahmen zu kommentieren, die besonders wirksam sein könnten. Die Ideen wurden gesammelt und in zwei Gruppen eingeteilt - persönliche und institutionelle Maßnahmen. Weiters wurde eine Umfrage durchgeführt, welche der beiden Maßnahmengruppen als entscheidend erachtet wurde.

Breite Palette an Maßnahmenideen

Die Kampagne ergab 17 vorgeschlagene Maßnahmen, die insgesamt 1727 Befürwortungen (Kommentare, Retweets und Likes) erhielten. Die drei meist unterstützen Maßnahmen waren: 1. Zugänglichkeit und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen (191); 2. Impfstoffportfolio und optimierte Immunisierungsstrategien (189); 3. Vertrauen in Expert:innen und Einhaltung empfohlener Maßnahmen (167). Daneben wurden auch unkonventionellere Ideen vorgeschlagen, wie etwa die Einrichtung von Muttermilchbanken für geimpfte Milch oder die Entwicklung von Impfstoffen in Aerosolform. Die Zusatzumfrage ergab 325 Stimmen, wobei 58 % die Bedeutung von persönlicher als auch institutioneller Maßnahmen unterstützten.

" Wir waren von der Bandbreite der erhaltenen Ideen überrascht, Twitter erweist sich als ein extrem leistungsfähiges Instrument für schnelles Crowdsourcing in großem internationalem Maßstab ", so Dr. Atanas G. Atanasov, der Leiter der Studie. Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse der Arbeit sind die Autor:innen vom großen Potenzial von Twitter als Crowdsourcing-Tool für zukünftige Kampagnen im Gesundheitswesen überzeugt. .

Publikation: Mondal H, Parvanov ED, Singla RK, Rayan RA, Nawaz FA, Ritschl V, Eibensteiner F, Siva Sai C, Cenanovic M, Devkota HP, Hribersek M, De R, Klager E, Kletecka-Pulker M, Völkl-Kernstock S, Khalid GM, Lordan R, Găman M-A, Shen B, Stamm T, Willschke H and Atanasov AG (2022) Twitter-based crowdsourcing: What kind of measures can help to end the COVID-19 pandemic faster? Front. Med. 9:961360. doi: 10.3389/fmed.2022.961360

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.961360/full

