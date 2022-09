Floridsdorf: Violinkonzert mit Aiman Mussakhajayeva

Geigenabend am 3.10., Info: office@wienerinstrumentalsolisten.at

Wien (OTS/RK) - Aiman Mussakhajayeva ist eine Virtuosin auf der Violine. Die renommierte Künstlerin zählt zu den Granden der kasachischen Geigenschule, tritt auf großen Bühnen in Europa, Asien und Nordamerika auf, arbeitet mit namhaften Orchestern wie den „Wiener Symphonikern“ zusammen und hat mehrfach hohe Auszeichnungen für ihr melodiöses Wirken erhalten. Am Montag, 3. Oktober, gastiert diese berühmte Violinistin auf Einladung des Ensembles „Wiener Instrumentalsolisten“ erstmalig im Saal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten werden an der Abend-Kasse um 25 Euro verkauft. Die Künstlerin spielt auf einer Stradivari-Geige. Mehr Infos und Reservierungen: Telefon 0699/111 62 984, E-Mail office@wienerinstrumentalsolisten.at.



Gemeinsam mit der Violinistin Aiman Mussakhajayeva musiziert am Montag die kongeniale Pianistin Sara Assabayeva im Museum im „Mautner Schlössl“. Die Zuhörer*innen sollen die aktuellen Corona-Vorschriften beachten. Fragen zum anstehenden Konzert und über spätere Veranstaltungen beantwortet der ehrenamtliche Museumsdirektor, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Kontakt per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Aiman Mussakhajayeva (Facebook): https://de-de.facebook.com/AimanMussakhajayeva

Aiman Mussakhajayeva (Vienna Concerto Academy): https://concertoacademy.com/artists/aiman-mussakhajayeva/

Sara Assabayeva (Ost-West-Musikfest): www.ostwestmusikfest.at/sara-assabayeva/

Wiener Instrumentalsolisten: www.wienerinstrumentalsolisten.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/



(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse