Relaunch: Alles neu bei MeinMed.at

Wien (OTS) - Die MeinMed-Vorträge informieren seit über 20 Jahren kostenlos in ganz Österreich zum Thema Gesundheit. Das Online-Portal der erfolgreichen Veranstaltungsreihe wurde nun einer technischen und visuellen Generalsanierung unterzogen. Mit 19. September erstrahlt MeinMed.at in neuem Glanz und setzt einen noch stärkeren Fokus auf inhaltlich korrekte, von österreichischen Expert/innen geprüfte Inhalte.



Marlis Rumler und Birgit Frassl, Geschäftsführerinnen der verantwortlichen RegionalMedien Gesundheit, sehen einen zukunftsweisenden Schritt: „ Die Bedürfnisse unserer Leser/innen haben sich nicht zuletzt im Rahmen der Coronavirus-Pandemie stark verändert. Dank der verbesserten technischen Möglichkeiten sind wir nun in der Lage, noch besser und rascher auf diese Veränderungen zu reagieren. “



MeinMed.at berichtet in laiengerechter Sprache über zahlreiche Krankheitsbilder, Untersuchungen und Therapiemöglichkeiten. Die Inhalte werden dabei mit Info-Tabellen, Grafiken und Videos aufgelockert. Außerdem finden Nutzer/innen der Seite einen Überblick mit allen MeinMed-Veranstaltungen sowie zahlreiche Webinare, die live und kostenlos online ausgestrahlt werden.



All das geschieht im engen Austausch mit Ärzt/innen und anderen medizinischen Expert/innen aus Österreich. Mit dem expliziten Fokus auf österreichische Leser/innen nimmt MeinMed.at eine besondere Rolle am Online-Medienmarkt ein. Zusammen mit dem Partnerportal MeinBezirk.at gelingt eine nationale Berichterstattung in internationaler Qualität.



„ Mit dem Relaunch von MeinMed.at senden wir ein starkes Zeichen an die gesamte Branche. Wir sind bereit für die digitale Revolution und freuen uns auf die Herausforderungen der kommenden Jahre “, stellen Marlis Rumler und Birgit Frassl abschließend fest.

