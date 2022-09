Trockenbeerenauslese vom Weinlaubenhof Kracher erhält erstmals 100 Parker-Punkte

Auch James Suckling ist von den Kracher-Kreszenzen begeistert

Weltbekannteste Weinkritiker von Parkers „The Wine Advocate“ und James Suckling erteilen dem Weinlaubenhof Kracher in ihren neuesten Reports einen reichen Punktesegen – ein idealer Einstand für den nunmehr beginnenden Vertrieb der Kracher-Weine über den renommierten “Place de Bordeaux”

Für den Weinlaubenhof Kracher steht die kommende Weinlese 2022 unter einem guten Stern, haben doch die renommierten Weinkritiker Stephan Reinhardt von Robert Parkers “The Wine Advocate” und Stuart Pigott von James Suckling dem Weingut in ihren jüngsten Reports einen reichen Punkte-Segen erteilt. So wurde mit der 2012 Trockenbeerenauslese (TBA) No. 7 Welschriesling “Zwischen den Seen“ erstmals ein Wein des Weinguts mit den maximalen und sehr selten vergebenen 100 Parker-Punkten bewertet und die 2019 TBA No. 6 Welschriesling „Zwischen den Seen“ erhielt quasi-maximale 99 Punkte von James Suckling. Auch zahlreiche weitere Weine erhielten hohe Punktzahlen, nicht nur die Trockenbeerenauslesen, sondern auch trockene Weine, zum Beispiel einige der ambitionierten „Sohm & Kracher“-Grüne Veltliner, die Gerhard Kracher zusammen mit Aldo Sohm macht. Besonders freut sich der Weinlaubenhof Kracher außerdem, dass die 2019 TBA No. 5 “Grande Cuvée Nouvelle Vague” sehr hohe 98 Punkte von Stephen Reinhardt erhalten hat – ein idealer Einstand für den mit diesem Herbst beginnenden Vertrieb dieses Weins über den renommierten “Place de Bordeaux”.

Hohe Bewertungen: Für den Weinlaubenhof Kracher Freude und Verpflichtung

“Eigentlich ist es ja einfach”, sagt Gerhard Kracher, “ein Wein ist gut, wenn er schmeckt. Aber zur Orientierung in dem riesigen Weinangebot sind die Bewertungen von weltweit anerkannten Kritikern schon sehr hilfreich.” Zwei dieser weltweit anerkannten Kritiker sind zweifellos Stephan Reinhardt von Robert Parkers “The Wine Advocate” und Stuart Pigott, Senior Editor für James Suckling, die beide diesen September dem Seewinkel und dem Weinlaubenhof Kracher einen Besuch abgestattet haben. Und was sie hier zum Kosten bekommen haben, hat ihnen offensichtlich bestens gefallen.

Gleich 16 Weine erhielten über 95 Punkte von Stephen Reinhardt, eine außergewöhnlich reiche Ausbeute. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass mit der 2012 TBA No. 7 Welschriesling “Zwischen den Seen“ erstmals ein Wein des Weinguts die maximalen und äußerst selten vergebenen 100 Punkten erhielt, womit in der Parker’schen Definition folgendes gemeint ist: “An extraordinary wine of profound and complex character displaying all the attributes expected of a classic wine of its variety. Wines of this caliber are worth a special effort to find, purchase, and consume.” Weiters macht es dem Weinlaubenhof Kracher große Freude, dass die 2019 TBA No. 5 “Grande Cuvée Nouvelle Vague” sehr hohe 98 Punkte von Stephen Reinhardt erhalten hat, da gerade dieser Wein neu ab diesem Herbst als erster Wein aus dem deutschen Sprachraum weltweit exklusiv über den renommierten “Place de Bordeaux” vertrieben wird, womit er in einer Reihe mit den weltbesten und bekanntesten Weinen zu stehen kommt. Dass der Weinlaubenhof Kracher großartige edelsüße Weine macht, ist kein Geheimnis und so fällt auf diese auch das Gros der hohen Bewertungen Stephan Reinhardts. Dass der Weinlaubenhof Kracher unter seinem eigenen Namen, mit den “Reunion”-Weinen (mit dem Winzerkeller Neckenmarkt) sowie mit der Linie “Sohm & Kracher” (mit Aldo Sohm) aber auch spitzenmäßige trockene Weine macht, ist vielleicht weniger bekannt. Stephan Reinhardt ist allerdings auch dies nicht verborgen geblieben. Nicht nur erhielten also die Reunion-Weine hohe Bewertungen von ihm, sondern beispielsweise gab er auch dem “Sohm & Kracher” 2017 Grüner Veltliner „Single Vineyard“, zusammengefasst mit “This is the greatest Veltliner I have ever tasted from the Weinviertel”, sensationelle 96 Punkte.

Stuart Pigott von James Suckling ist ebenfalls begeistert von den neulich von ihm verkosteten Kracher-Kreszenzen. So sagt er zur 2019 TBA No. 6 Welschriesling „Zwischen den Seen: “Enormously concentrated, but no less focused on the luscious palate, this feels a lot sleeker than the analytical stats would lead you to believe. All the elements are very precisely balanced, and the wine shoots off into interstellar space on the palate.”, gibt ihr quasi-maximale 99 Punkte und fasst dies so zusammen: „This is probably the best wine Gerhard Kracher ever made”.

“Wir freuen uns riesig über diese tollen Bewertungen, die ein Beleg für den positiven Effekt unserer seit Generationen verfolgten kompromisslosen Qualitätsfokussierung sind. Ebenso traditionell ist bei uns aber auch, dass wir uns nicht auf Lorbeeren ausruhen, sondern jegliche Anerkennung auch als Verpflichtung sehen, diesen Weg konsequent zum Nutzen unserer Kunden weiterzugehen”, sagt Gerhard Kracher und freut sich darauf, dieses Credo sehr bald erneut in die Tat umzusetzen: Mit seinem Team bei der anstehenden Ernte 2022.

