ERINNERUNG AVISO: Samariterbund lädt zur Grundsteinlegung für neuen Rettungsstützpunkt in Floridsdorf am 29.9.2022, 10 Uhr

In der Petritschgasse wird eine modern ausgestattete Leitstelle errichtet

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 29. September 2022, findet um 10 Uhr die Grundsteinlegung für den neuen Rettungsstützpunkt des Samariterbund Wiens in der Petritschgasse statt. Die neue Leitstelle setzt verkehrsstrategisch, wirtschaftlich und umwelttechnisch neue Maßstäbe und verspricht bestmögliche Versorgung der Wiener Bevölkerung auch in den nächsten Jahrzehnten.

Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung werden folgende Ehrengäste Ansprachen halten:

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf

Katharina Zartler, stv. Leiterin der Berufsrettung Wien

Elmar Hagmann, Geschäftsführer Sedlak Bauunternehmen

Franz Schnabl, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Termin: 29. September 2022, 10 Uhr

Ort: Petritschgasse 24, 1210 Wien

