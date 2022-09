vivoreal verkauft Bürogebäude in Penzing an 6B47 – OTTO Immobilien vermittelt

Wien (OTS) - Das österreichische Family Office vivoreal hat ein Bürogebäude in der Cumberlandstraße 32-34, 1140 Wien an den Projektentwickler 6B47 verkauft. Das Gebäude verfügt über ca. 7.000 m² Bürofläche sowie 157 Stellplätze und ist vollständig an zwei Schulungsunternehmen vermietet. Der Standort direkt am Bahnhof Penzing zeichnet sich durch eine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie den Individualverkehr aus und wird aktuell durch mehrere großvolumige Wohnbauentwicklungen geprägt. Für 6B47 stellt der Ankauf einer ertragsstarken Gewerbeliegenschaft mit umfangreichem Erweiterung- und Umnutzungspotential die konsequente Umsetzung der aktuellen Unternehmens- und Wachstumsstrategie dar.

„Wir erweitern mit diesem Erwerb unser Portfolio und damit um ein weiteres florierendes Bestandsgebäude mit bester ÖPNV-Anbindung, welches uns mit den Flächenreserven in bestehender Widmung eine zukunftsträchtige Entwicklung ermöglicht. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Finanzierungspartnern und OTTO Immobilien, die uns in gewohnter Professionalität begleitet haben, zeigt, dass auch in forderndem Marktumfeld Projektentwicklung mit Handschlagqualität möglich ist.“, so Christian Polak, Geschäftsführer 6B47 Group Austria.

vivoreal hatte die Liegenschaft 2018 erworben und seitdem erfolgreich weiterentwickelt. „Wir freuen uns, einen Käufer gefunden zu haben, welcher das Potenzial der Immobilie erkannt hat. Wir wünschen 6B47 viel Erfolg bei der Entwicklung der Immobilie und werden uns weiter unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie, welche sich auf ertragsstarke Büro- und Hotelimmobilien in zentralen Lagen fokussiert, widmen.“ Vivian-Thomas Wabitsch, vivoreal Gruppe

„Die Transaktion zwischen zwei etablierten Akteuren des nationalen Immobilienmarktes ist ein starkes Zeichen für einen trotz globaler Herausforderungen funktionierenden österreichischen Immobilienmarkt“, betont Christoph Lukaschek, Leiter Investment OTTO Immobilien.

Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über 6B47 Real Estate Investors

6B47 Real Estate Investors ist ein international ausgerichteter Immobilienentwickler mit Sitz in Wien und Büros in Düsseldorf, Berlin, München, Warschau sowie Breslau und konzentriert seine Geschäftsaktivitäten auf Metropolregionen in Österreich, Deutschland und Polen. Das Unternehmen verwaltet aktuell ein Projektvolumen von rund 2 Mrd. Euro und gehört damit in Österreich, Deutschland und Polen zu den maßgeblichen Anbietern der Branche. Von der Projektentwicklung über die Realisierung bis hin zur Verwertung wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt. Das Geschäftsmodell des Unternehmens umfasst auch die Immobilienfinanzierung als integralen Bestandteil der Projektentwicklung. www.6B47.com

Medienkontakt 6B47 Real Estate Investors AG

Mag. (FH) Katharina Rathammer

Head of Corporate Communications & Marketing

E-Mail: rathammer @ 6B47.com T: +43 664 54 33 700

Über vivoreal Gruppe

Die vivoreal Gruppe ist ein Wiener Immobilieninvestor, welcher sich auf Büroimmobilien spezialisiert hat und in diesem Marktsegment jährlich ein Wachstum zwischen 20-50 Millionen Euro verzeichnet. Das Portfolio der vivoreal Gruppe zeichnet sich durch zentrale Lagen und bonitätsstarke Hauptmieter aus und befindet sich überwiegend in Wien.

Über OTTO Immobilien

OTTO Immobilien zählt mit fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den großen privaten, unabhängigen und vom Eigentümer geführten Immobilienberatern Österreichs. Das Unternehmen ist seit mehr als 65 Jahren erfolgreich am Wiener Markt und bietet sämtliche Bereiche der Immobiliendienstleistung an: den Verkauf und die Vermietung, die Verwaltung und Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. OTTO Immobilien ist ein traditionell mit Wien verwurzeltes Unternehmen – aber mit globalen Perspektiven: seit 2011 ist Knight Frank, der weltgrößte private Immobilienberater, ein starker internationaler Kooperations-Partner.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation



Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien



T +43 1 512 77 77-336

M +43 650 350 90 36



k.scheidl @ otto.at

www.otto.at