Die Planai unter (Sonnen)Strom

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen und die Energie Steiermark realisieren Photovoltaik-Projekt am Dach der Hauptseilbahn Talstation

Schladming/Graz (OTS) - Die Energie Steiermark hat für die Planai-Hochwurzen-Bahnen die Dachfläche der Hauptseilbahn-Talstation mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und wird die Anlage für 15 Jahre technisch betreuen. Insgesamt wurde mit einer Investitionssumme von knapp 200.000 Euro eine Gesamtleistung von knapp 160 kWp auf der Dachfläche im Zentrum Schladmings verbaut.

Hauptaugenmerk bei diesem Gemeinschaftsprojekt lag darauf, die vorhandene Dachfläche bestmöglich zu nutzen, um die benötigte Energie für das Talstationsgebäude der Planai Hauptseilbahn zu einem großen Teil nachhaltig selbst erzeugen zu können. 422 Stück Photovoltaikmodule mit je 375 Watt wurden auf einer Dachfläche von 800 m² verbaut. An Spitzentagen erreicht die Anlage bis zu 1.000 Kilowattstunden, was fast den kompletten Strombedarf des Bürogebäudes in der warmen Jahreszeit entspricht. Über das gesamte Jahr hinweg kann nun rund ein Viertel des Verbrauches der Talstation mit Sonnenenergie selbst produziert werden.

„Mit dieser Anlage haben wir auf der Planai mittlerweile drei Photovoltaikanlagen in Betrieb. Bis 2030 haben wir uns das Ziel gesetzt, 10 bis 15% unseres gesamten Eigenverbrauchs auf der Planai selbst erzeugen zu können. Die Ideen dazu sind vielfältig und gehen bis hin zu Photovoltaik-Inseln auf unseren Speicherteichen. Neben dem Bau von Photovoltaikanlagen setzen wir auch mit dem bewährten intelligenten Schneemanagement und ersten Testversuchen mit Elektrobussen ein Zeichen im Bereich Umwelt- und Energiemanagement.“ so Dir. Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen.

Die Gesamt-Umsetzung erfolgte durch die Energie Steiermark Kunden GmbH und deren Tochterunternehmen E1, das auch die gesamte Förderabwicklung und Montage übernommen hat. Bei der Anlage für die Planai-Bahnen wurde Wert auf technisch hervorragende Komponenten und langlebige Technik gesetzt.



„Der Wunsch unserer KundInnen – egal ob Privathaushalte oder Unternehmen - selbst Strom zu erzeugen, nimmt immer mehr zu und erfährt befeuert durch die internationale Energiekrise eine noch nie dagewesene Nachfrage. Allein im Jahr 2021 haben wir auf Dächern heimischer Unternehmen Photovoltaik-Projekte realisiert, die jährlich mehr als 6 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom liefern. Diese Zahlen werden 2022 nochmals deutlich übertroffen“, so das Vorstandsduo der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf „aktuell befinden sich im Netz der Energie Steiermark rund 25.000 privaten Photovoltaik-Anlagen. In den kommenden Jahren sollen noch mindestens 20.000 weitere hinzukommen, denn zur Erreichung der Klimaziele muss der Photovoltaik-Ausbau 4 Mal höher sein“.

Über Energie Steiermark AG

Die Energie Steiermark fokussiert sich als eines der größten Dienstleistungsunternehmen Österreichs auf den Schwerpunkt nachhaltige Energie-Effizienz und innovative Service-Angebote in den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme und Mobilität. Über 1.900 MitarbeiterInnen widmen ihre Erfahrung und Kompetenz einer fairen Partnerschaft mit den rund 600.000 Kunden im In- und Ausland. In der Erzeugung setzt das Unternehmen ausschließlich auf Erneuerbare Energie aus Wasser, Wind, Sonne und Biomasse. Mehrheitseigentümer ist das Land Steiermark. Die Energie Steiermark erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro.

Die Energie Steiermark hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren auf 450 ha Freiflächen Sonnen-Strom für 75.000 Haushalte zu erzeugen. Erst Anfang Mai erfolgten die Baustarts für zwei große Photovoltaik-Parks in Bärnbach und Neudau, die demnächst bereits Strom ins Netz einspeisen sowie aktuell der Baustart für einen Photovoltaik Park in Frauental in der Südweststeiermark.

Über Planai-Hochwurzen-Bahnen

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind ein ganzjähriges Freizeitunternehmen. Mit ca. 1,7 Millionen Besucher jährlich in allen Geschäftsbereichen ist die Planai ein zentraler Wirtschafts- und Tourismusmotor der Region Schladming-Dachstein. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen zählen zu den TOP 5 in der Seilbahnbranche in Österreich und beschäftigen über 400 Mitarbeiter. Besonderes Augenmerk bei allen Zukunftsprojekten gilt dem Thema Nachhaltigkeit. Bereits in den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Energiemanagements gesetzt. Ziel für das Unternehmen ist für 2023 eine ISO 14001 Zertifizierung.

